Gli atleti dello sci club Sportint Mondolè brillano nella due giorni di gare del circuito di Coppa Liguria

Un altro fine settimana ricco di soddisfazioni per lo sci club Sportint Mondolè sulle piste di Prato Nevoso dove si sono svolte due gare del circuito di Coppa Liguria: uno slalom gigante venerdì 24 ed uno slalom speciale sabato 25.

Sugli scudi Vivian Petrini, Lucrezia Garelli e Matteo Copello con le loro vittorie rispettivamente nello slalom speciale cat. Under 16 femminile, nello slalom gigante cat. Under 16 femminile e nello slalom cat. Under 16 maschile. Vivian ha ottenuto anche un terzo posto in slalom gigante e Matteo un secondo in slalom speciale.

Sul terzo gradino Federico Lissignoli nello slalom gigante cat. Under 16 maschile a cui ha aggiunto un quinto posto nello slalom speciale.

Degni di nota anche il quinto posto di Andrea Tomatis nello slalom gigante cat. Giovani ed il sesto di Annachiara Zarbano nello slalom gigante cat. Under 14 femminile.

Da sottolineare anche i risultati di Lorenzo Di Maggio (nono in slalom gigante e undicesimo in slalom speciale), Cecilia Di Maggio (undicesima in slalom gigante) e Francesca Siciliano (quindicesima in slalom gigante)

Felice dei risultati ottenuti Tiziano Riva (allenatore oltre che presidente e direttore tecnico): “E’ stata una grandissima prestazione collettiva che ci ha portato al secondo posto nella classifica a squadre, davanti a sci club con un numero di atleti ben superiore al nostro. Sono stati tutti bravissimi e tutti hanno grandi margini di miglioramento. Siamo felici che i ragazzi stiano raccogliendo il frutto del lavoro e dei sacrifici che hanno fino ad ora. Poi Vivian, Lucrezia e Matteo hanno ottenuto prestazioni super. Approfittiamo anche per ricordare, a chi volesse entrare a far parte del nostro storico sci club può contattarci allo 338 995 7231”.