Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. Scattano i quarti di finale, alle 20:30 c'è Plodio - Cisano

Confronto incrociato tra due portacolori dei gironi A e B per i quarti di finale di Coppa Liguria di Seconda Categoria.

Plodio e Cisano scenderanno in campo alle 20:30 per la gara di andata, il primo passo per stabilire chi avrà modo di accedere alla semifinale del tabellone regionale.

Nel medesimo orario fischio d'inizio anche Borgo Rapallo - Granarolo e Vezzano - Santa Maria del Taro, mentre Voltri 87 - Pontedecimo prenderà il via alle 21:30.

Le gare di ritorno sono state calendarizzate tra due settimane, il 12 di febbraio.



Plodio - Cisano

Arbitro: Santini di Savona

Voltri 87 - Pontedecimo

Arbitro: Bragagnolo di Genova

Borgorapallo - Granarolo

Arbitro: Magri di Chiavari

Vezzano - Santa Maria del Taro

Arbitro: Della Monica di La Spezia