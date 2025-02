Calcio, Serie D. Il Ligorna sbanca il "Chittolina"! I genovesi si prendono con merito i tre punti grazie a Cericola

VADO - LIGORNA 0-1 (Cericola 66')

50' FINISCE QUA

48' altro pallone alto pericoloso del Vado, spizza Donaggio ma manca la precisione, si riparte da Bodrato

47' ci prova anche Miracoli, incrociato al volo sul fondo da posizione defilata

46' Bodrato in uscita anticipa Merkaj sulla palla lunga sulla destra

cinque di recupero

45' Lurani - Ghinassi nel Ligorna. Occasionissima per il Vado con Merkaj che non riesce a impattare da pochi passi ul cross dalla destra

43' sbaglia il pallone alto Alfiero, palla in fallo laterale

41' tocco di mano abbastanza lampante di Scannapieco su una palla alta, certamente involontario ma punibile come da regolamento, ha lasciato proseguire il direttore di gara

39' ecco l'ultimo cambio del Vado, esce Troiano ed entra Pisanu. Cambia anche il Ligorna: Licco al posto di Miccoli

37' Mameli per Lora, altra mossa di Cottafava

36' non era partito male il cross di Foglio, palla però non raggiunta da nessuno e in fallo laterale

34' sembra spento dall'inizio della gara il Vado, l'impressione è manchino stimoli ai rossoblu, parsi oggi scesi in campo con una cattiveria appena sufficiente

31' pericoloso il Vado con Donaggio, cross in mezzo, il Ligorna non spazza e poi c'è un contatto su Vita, lascia proseguire il direttore di gara

29' doppio cambio Vado: Monteverde - Michelucci e Merkaj - Abonckelet

25' linea a quattro ora per il Vado, retrocede Foglio sull'esterno destro, Michelucci a sinistra

23' cambia subito il Vado. Entra l'ex Donaggio al posto di Prisco, acciaccato nell'occasione del gol

21' IN VANTAGGIO IL LIGORNA CON CERICOLA! Palla lunga sulla sinistra per l'attaccante che elude la marcatura e una volta in area l'incrociato vincente

19' stacco di Venneri alto da buona posizione, ma tutto fermo per una spinta del difensore. Si è lamentato invece il Ligorna per un tocco di mano non ravvisato dopo una pressione con tanto di palla recuperata

17' piazzato di Miccoli ma non arriva la zampata sulla traiettoria

13' cross di Michelucci, aggancia Abonckelet e poi prova la girata, murata provvidenzialmente dal difensore

7' classico 3-5-2 per il Ligorna, il Vado pare in campo anch'esso con un 3-5-2. Coppia Vita - Alfiero, difesa invece a tre composta da Priscio - Venneri e Montesano, scalano in fase difensiva Foglio e Michelucci

4' liscio di Prisco su una palla filtrante, Cericola ne approfitta ma una volta in area chiude bene lo specchio Bellocci. Poco dopo, ci prova Miccoli da fuori, palla larga

16:02 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

45' termina senza recupero il primo tempo

44' stacco alto di Vita sul cross di Michelucci

43' lo ha proprio detto Cottafava "Sulle secondo palle sempre loro!", questo è un altro aspetto dove i genovesi stanno facendo meglio

38' palla riconquistata dal Vado, avanza Lora, scarico giusto per Vita che però perde il tempo e finisce per commettere fallo. Poco prima un corner non sfruttato dai rossoblu

35' ancora un cross dalla destra pericoloso, ci arriva Miracoli, deviazione sul fondo. Differenza comunque lampante tra Vado e Ligorna in fase di possesso, genovesi piu spensierati e con i movimenti giusti in pressione e non

32' palla morbida di Danovaro, deve metterci la testa Prisco, palla in angolo

29' piazzato di Miccoli, palla tagliata ma nessuno interviene, raccoglie Bellocci

28' ammonito Foglio, in ritardo su Miracoli

25' palla filtrante con i giri giusti di Grosso per Cericola, l'attaccante alza troppo in area, palla sopra la traversa

21' atteggiamento giusto del Ligorna, i genovesi stanno giocando a testa alta e con velocità, d'altronde, lo aveva detto Pastorino alla viglia, la volontà di giocarsela e fare la partita c'era. Vado un po' impreciso, c'è bisogno di essere precisi contro un Ligorna che sta dimostrando di poter palleggiare bene

20' scappa troppo facilmente Cericola alla marcatura di Prisco, l'attaccante entra poi in area, cross basso, ma la difesa di casa spazza

17' Scannapieco in ritardo su Vita girato di schiena, piazzato Vado.

10' davvero ritmi alti in questi primi minuti, ancora Vado pericoloso su un lancio lungo, raccoglie Vita che poi serve Abonckelet, manca il controllo giusto il centrocampista, Bodrato raccoglie poi la sfera

8' Troiano murato, poi ecco Lora, respinge Bodrato e blocca in due tempi il classe 2007

6' cross dalla destra pericoloso del Ligorna, manca la deviazione Miracoli, ma è angolo per i genovesi

4' risponde il Ligorna con un altro corner, stacco alto da parte di Grosso

2' subito pericoloso il Vado, cross di Foglio messo in angolo da un difensore ospite

15:02 partiti

PRIMO TEMPO

I rossoblu, dopo il ko con la Cairese, hanno ritrovato continuità, anche se i punti di distacco sono ancora tanti. Campionato finito si diceva nelle ultime settimane, ma tanto finito potrebbe non esserlo ancora, certo che dipenderà dal Bra.

Si attende di conoscere anche se l'Albenga non disputerà la gara con il NovaRomentin, in caso, sarebbe ritiro per i bianconeri e classifica che varierebbe, con la formazione di Cottafava che rosichierebbe due punti.

Dall'altra parte, un Ligorna reduce da un periodo positivo sotto il punto di vista delle prestazioni, la sconfitta con il Fossano ha lasciato però un po' di amaro in bocca.

Formazioni

VADO: Bellocci, Montesano, Lora, Alfiero, Vita, MMichelucci, Abonckelet, Venneri, Troiano, Foglio, Prisco

A disposizione: Sattanino, Pisanu, Monteverde, Mameli, Pompilio, Merkaj, Casazza, Donaggio, Corsa

Allenatore: Cottafava

LIGORNA: Bodrato, Danovaro, Miccoli, Grosso, Scannapieco, Bacigalupo, Miracola, Cericola, Ghinassi, Dellepiane, Piredda

A disposizione: Gentile, Lugari, Botta, Moramarco, Lionetti, Vassallo, Tussellino, Murgia, Licco

Allenatore: Pastorino

Arbitro: Luigi Scicolone (San Donà di Piave)

Assistenti: Domenico Manzari (Torino) - Ruggero Marra (Torino)