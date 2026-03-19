Calcio | Ceriale. La vittoria col Multedo vale la salvezza della Juniores, Villa: "Gara contratta, ma traguardo fondamentale" (VIDEO)

La Juniores del Ceriale raggiunge l'obiettivo salvezza grazie a una vittoria pesante ottenuta in un recupero infrasettimanale molto combattuto. Mister Franco Villa ha analizzato la prestazione sottolineando come la squadra sia stata capace di superare un primo tempo contratto, condizionato dall'importanza della posta in palio, per poi sciogliersi nella ripresa e trovare il gol decisivo nel finale di gara. Questo successo fuori casa non è solo il frutto di un episodio, ma di una prova di grande maturità difensiva che ha permesso di contenere gli avversari e restare in partita fino all'ultimo istante.

Il mantenimento della categoria regionale rappresenta un tassello fondamentale per la programmazione societaria, poiché garantisce ai giovani della leva 2009 la possibilità di continuare il proprio percorso di crescita in un campionato competitivo anche nella prossima stagione. Villa ha voluto dividere il merito di questo traguardo con l'intero staff tecnico, ringraziando i colleghi Mambrin, Fazio, Castellengo e Stella per il supporto ricevuto durante un'annata iniziata con diverse difficoltà.