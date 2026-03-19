Anche il campionato di Seconda Categoria si sta avviando alla conclusione.
Ieri sera si è disputato il posticipo della 22° giornata: una sorta di derby tra le formazioni Under 21 di Camporosso e Oneglia.
La vittoria è andata ai rossoblu, con i gol di Gentile, Kandeh, Vogel e Raviola. Per l'Oneglia rete della bandiera di Fatnassi.
Con questi tre punti il Camporosso sale a quota 26 staccando la zona playout, gli ospiti restano al penultimo posto con 7 punti.
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Calcio | 19 marzo 2026, 12:06
Calcio | Seconda Categoria A. Poker Camporosso nel recupero, 4-1 all'Oneglia
Anche il campionato di Seconda Categoria si sta avviando alla conclusione.
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