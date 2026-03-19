Calcio | Seconda Categoria A. Poker Camporosso nel recupero, 4-1 all'Oneglia

Anche il campionato di Seconda Categoria si sta avviando alla conclusione.

Ieri sera si è disputato il posticipo della 22° giornata: una sorta di derby tra le formazioni Under 21 di Camporosso e Oneglia.

La vittoria è andata ai rossoblu, con i gol di Gentile, Kandeh, Vogel e Raviola. Per l'Oneglia rete della bandiera di Fatnassi.

Con questi tre punti il Camporosso sale a quota 26 staccando la zona playout, gli ospiti restano al penultimo posto con 7 punti.

