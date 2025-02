Savona ospita il grande Padel: al circolo Boca al via il primo torneo federale indoor

Una settimana all'insegna dello sport e dello spettacolo attende tutti gli appassionati savonesi di Padel. Da lunedì 17 febbraio, il circolo Boca di via Stalingrado a Savona aprirà le porte al primo torneo Federale indoor della provincia, un evento di rilievo nazionale che porterà in città i migliori campioni d’Italia.

L’iniziativa, che si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti di questa disciplina in forte crescita, metterà in palio un montepremi di 1.500 euro e vedrà la partecipazione di 130 atleti, selezionati tra i più quotati a livello nazionale. Le iscrizioni si sono chiuse sabato scorso alle 12, registrando numeri di tutto rispetto e garantendo un tabellone di altissimo livello.

Tra i nomi di spicco che scenderanno in campo figurano giocatori di prima fascia, ovvero atleti con le classifiche punti più alte d’Italia. Ecco alcune delle coppie più attese:

•⁠ ⁠Matteo Rosingana 1-10° con Simone Licciardi 2-23°

•⁠ ⁠Alessio Luchetti 1-11° con Luca Mezzetti 2-6°

•⁠ ⁠Edoardo Sardella 1-12° con Leonardo Bulgarini 2-12°

•⁠ ⁠Noa Bonnefoy 1-14° con Michele Brambilla 2-119°

•⁠ ⁠Gianluca Di Salvia 1-17° con Giulio Lovascio 1-18°

•⁠ ⁠Alex Cinca Hernandez 1-31° con Giorgio Ruello 2-114°

Ma l’attenzione del pubblico sarà rivolta anche al giovanissimo talento Pietro Giovannini, classe 2008, tesserato per il Don Quique Padel Imperia: è già considerato una delle promesse più brillanti del panorama italiano.

L’appuntamento è dunque fissato: da lunedì 17 febbraio, le porte del circolo Boca si apriranno per una settimana di emozioni, colpi spettacolari e competizione ai massimi livelli.