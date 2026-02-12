Kick Boxing Savate Savona a Cornaredo per il titolo europeo WBFC: sei atleti sul ring

Domenica 15 febbraio l’ASD Kick Boxing Savate Savona, guidata dal Maestro Andrea Scaramozzino, sarà protagonista a Cornaredo (Milano) nel torneo valido per il titolo europeo dilettantistico WBFC, organizzato da Franco Scorano e Alessandro Piavani.

Un appuntamento di respiro internazionale che vedrà salire sul ring atleti italiani e stranieri nella specialità K1.



Saranno sei i portacolori savonesi impegnati nella competizione.

Nel K1 a contatto leggero spazio ai giovani talenti:

• Elvio Clleni (11 anni, 48 kg), appartenente al gruppo “Kids” allenato da Chiara Vincis, disputerà due incontri.

Nella categoria Senior, seguiti dal team di Scaramozzino:

• Fabrizio Buttiglieri (20 anni, 63 kg) combatterà in una poule da quattro atleti.

• Klodian Celaj (17 anni, 80 kg) sarà impegnato in una poule da sette contendenti, tra cui atleti italiani, francesi e marocchini.

• Gioele Garofalo (20 anni, 75 kg) prenderà parte alla poule più numerosa, composta da ben 14 atleti provenienti da Italia, Francia e Svizzera.

Nel K1 a contatto pieno, dove è valido anche il KO dell’avversario:

• Mattia Pirotto (19 anni, 61 kg) gareggerà in una poule italo-francese nel K1 e affronterà inoltre un pugile francese in un incontro di boxe.

• Alessandro Bavazzano (20 anni, 80 kg) sarà inserito in una poule da sei atleti provenienti da Italia, Francia, Belgio e Albania.

Per la società savonese si tratta di un’importante vetrina a livello europeo e di un banco di prova significativo per i propri atleti, pronti a rappresentare Savona su un prestigioso palcoscenico internazionale.