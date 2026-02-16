Cicloturismo e Grandi Eventi: la scommessa del Ponente Ligure

La pista ciclabile del Ponente Ligure ha smesso da tempo di essere una semplice infrastruttura per il tempo libero, trasformandosi in un vero e proprio motore economico per l’intera regione. Da Savona spingendosi verso il confine, il territorio si è riscoperto una destinazione primaria per il cicloturismo europeo. Grazie a un clima mite che anche a febbraio regala giornate ideali per l'attività all'aperto, le nostre strade diventano il rifugio di migliaia di appassionati che cercano di fuggire dal rigore dell’inverno continentale.

Il fascino della Milano-Sanremo , la "Classicissima" che attraversa il cuore della nostra provincia, si respira tutto l’anno. Non c’è cicloamatore che non sogni di sfidare le pendenze della Cipressa o di lanciare la volata immaginaria sul Poggio.

Questa vocazione sportiva ha permesso al Ponente di superare il concetto di turismo stagionale, trasformandosi in un hub dell’outdoor attivo 365 giorni l’anno, capace di attrarre investimenti e di valorizzare anche i borghi dell’entroterra savonese, sempre più amati da chi pratica mountain bike e trail running.

L’effetto vetrina: quando i grandi eventi spingono il territorio

L’impatto mediatico di eventi di portata globale si riflette inevitabilmente su tutta la provincia, creando un’energia che attraversa la costa e arriva fino alle palestre e ai circoli sportivi locali. In questo periodo dell'anno, il Ponente Ligure diventa l'ombelico del mondo mediatico e l'atmosfera che si respira tra Savona e Sanremo è elettrica, sospesa tra l'attesa per le grandi competizioni ciclistiche primaverili e la curiosità per lo show della Città dei Fiori.

La sfida per gli operatori del settore è quella di trasformare questa esposizione in flussi turistici consolidati. Se per gli albergatori l'obiettivo è gestire il sold-out, per il grande pubblico l'attenzione è divisa tra i campioni del pedale e i protagonisti della TV. Non è raro, infatti, vedere gruppi di ciclisti fermi per una sosta caffè discutere animatamente tra un chilometro e l'altro dell'andamento delle scommesse Sanremo , cercando di intuire chi vincerà la kermesse così come si prova a indovinare chi scollinerà per primo sul Poggio durante la Classicissima di marzo.

La "scommessa" vinta dalla Liguria è stata proprio questa: saper diversificare l'offerta, unendo il glamour del Festival alla concretezza del turismo attivo, dimostrando che il territorio può brillare sia sotto i riflettori di un palco sia lungo i sentieri polverosi dell'outdoor.

Verso una regione a misura di sport: sfide e opportunità

Per compiere il salto di qualità definitivo e competere con le grandi destinazioni internazionali, è necessario continuare a investire in servizi e infrastrutture. Il successo del binomio sport-turismo non può essere un azzardo lasciato al caso, ma deve derivare da una pianificazione oculata.

Per consolidare questo primato, le priorità per il Ponente Ligure nei prossimi anni dovranno includere:

Connessione dei percorsi: Completare i tratti mancanti della ciclabile per creare un unico corridoio verde ininterrotto da Savona fino alla Francia.

Servizi bike-friendly: Incentivare le strutture ricettive a dotarsi di officine attrezzate, depositi sicuri e colonnine di ricarica per le e-bike, ormai protagoniste del mercato.

Eventi integrati: Sviluppare pacchetti turistici che uniscano la partecipazione a granfondo amatoriali con l'accesso agli eventi collaterali della Riviera, creando un'esperienza totale.

In conclusione, la Liguria ha tra le mani una carta vincente. La bellezza naturale delle nostre strade e il richiamo dei grandi palcoscenici mediatici sono asset straordinari. Lavorando sulla qualità dei servizi e sulla sostenibilità, potremo garantire al nostro territorio un futuro dove lo sport e il turismo viaggiano, è proprio il caso di dirlo, sulla stessa corsia.











