Karate giovanile | Full Metal porta a casa numerosi podi al Trofeo Cucciolo

Sabato 7 febbraio, a Torino, il Palazzetto delle Cupole ha ospitato il 13° Trofeo Cucciolo Città di Torino, appuntamento ormai consolidato nel panorama giovanile del karate. Anche in questa occasione gli atleti agonisti della Palestra Full Metal hanno confermato il proprio valore, conquistando numerosi piazzamenti sul podio sia nel kata (forma) sia nel kumite (combattimento).

Guidati dal maestro Vincenzo Tripodi, 7° Dan e docente nazionale ASI, e dal maestro Giuseppe De Francesco, 3° Dan, i giovani karateka hanno saputo distinguersi per preparazione tecnica, determinazione e spirito competitivo.

Nel kata sono arrivati due primi posti con Gheno Brandon e Daniel Buccheri. Secondo gradino del podio per Sirghi Gabriele, mentre i terzi posti sono andati a De Francesco Virginia, Bottigliero Chiara e Sirghi Dennis. Ai piedi del podio, con un quarto posto, si sono classificati Vogliobene Sara, Sasso Vittoria e Ludovico Giaretto.

Ottimi risultati anche nel kumite. Medaglia d’oro per De Francesco Antonino (Juniores -55 kg) e per De Francesco Virginia (Under 12 -37 kg). Secondo posto per Sirghi Dennis (Juniores -68 kg). Terzo posto per Gjoka Davis (Juniores -76 kg) e Sirghi Gabriele (Esordienti -48 kg).

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Grazia Andrea e dai maestri, che hanno ringraziato gli atleti per l’impegno e i risultati ottenuti, sottolineando l’orgoglio per la prova offerta in gara. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai genitori, il cui supporto e la cui collaborazione si sono rivelati fondamentali per la buona riuscita dell’evento.