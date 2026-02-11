Lotta olimpica | Da Torino segnali incoraggianti per la Portuali Savona ai regionali con quattro medaglie

Sabato 7 febbraio 2026 il Palazzetto del CUS Torino ha ospitato il Campionato regionale di lotta olimpica, appuntamento che ha visto scendere sui tappeti atleti delle categorie Over e Under 17 impegnati in tutti e tre gli stili – lotta libera, greco-romana e femminile. Alla manifestazione hanno partecipato circa 150 lottatori provenienti da tutta Italia, rendendo il torneo particolarmente competitivo e ricco di spunti tecnici.

La Portuali Lotta Savona si è presentata all’evento con una delegazione di otto atleti, distribuiti nei diversi stili, raccogliendo risultati significativi e importanti indicazioni in vista del prosieguo della stagione. Nella lotta femminile, categoria 57 kg, la neo campionessa italiana Grazia Pelle ha confermato il proprio valore conquistando la medaglia d’argento al termine di tre incontri disputati in un girone all’italiana, mostrando solidità e continuità di rendimento.

Buonissimo anche l’esordio nella lotta libera di Francesco Pecini nei 74 kg. Alla sua prima gara nella lotta olimpica, Pecini ha affrontato un girone all’italiana vincendo tutti gli incontri, fermandosi soltanto di fronte al quotato atleta imperiese Olisterno. Un percorso convincente che gli è valso la medaglia d’argento e un debutto di assoluto rilievo.

Nella greco-romana, tra gli Under 17 nei 71 kg, ha fatto il suo esordio Cristian Balestrieri. Inserito in un girone all’italiana con cinque atleti, Balestrieri ha affrontato ogni incontro con grande determinazione, riuscendo a conquistare una vittoria e chiudendo la gara al quarto posto, un risultato incoraggiante per il suo percorso di crescita.

Tra gli Over 17 nei 67 kg, Zaccaria Cevasco ha proseguito il proprio cammino di maturazione tecnica in una poule a eliminazione diretta, senza però riuscire a salire sul podio. Nella stessa categoria Matteo Gagliano ha chiuso al quinto posto, fermandosi nella finale per il bronzo.

Particolarmente significativa la tripla presenza savonese nei 77 kg. Nicola Milanese, dopo aver perso il primo incontro, ha sfruttato al meglio il ripescaggio riuscendo a imporsi nella finale per il terzo/quinto posto e conquistando così la medaglia di bronzo. Nella parte opposta del tabellone Enea Bientinesi e Federico Cavallo, dopo una serie di incontri vinti e una sconfitta contro lo stesso avversario – Federico ai quarti ed Enea in semifinale – si sono ritrovati uno contro l’altro in un derby tutto savonese valido per il bronzo. A spuntarla è stato Bientinesi, vincitore ai punti al termine di un confronto combattuto.

Nel complesso il torneo si è rivelato un’esperienza positiva, offrendo a diversi giovani atleti l’opportunità di esordire e confrontarsi in un contesto di alto livello. La Portuali Lotta Savona ha chiuso la manifestazione al sesto posto nella classifica a squadre, con un bottino di due medaglie d’argento e due di bronzo. Ora per il gruppo savonese è già tempo di tornare al lavoro: gli allenamenti riprenderanno nella palestra CONI di via Monturbano, con l’obiettivo di continuare a crescere e preparare i prossimi impegni agonistici.