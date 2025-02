Ligorna. Fattore Cericola a Vado: "Con i rossoblu non è mai facile, il gol è dedicato a mia nonna"

Ancora una volta porta bene il campo di Vado a Matteo Cericola. L'attaccante del Ligorna, che già due stagioni or sono era stato decisivo in casa dei rossoblù, è stato infatti l'uomo decisivo nel successo per 1-0 dei ragazzi di mister Pastorino.

«È stata una partita che abbiamo interpretato nel migliore dei modi contro un avversario molto forte, con una squadra importante composta da giocatori di categoria - ha detto il match winner dei biancoblu - La classifica parla per loro. Noi siamo stati bravi a prepararla, a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto e a portare via tre punti da un campo sempre molto difficile».

Quella del "Chittolina" non è però certo una prestazione o un risultato casuale. Tanto che nelle ultime sei partite sono stati cinque i successi dei ragazzi del presidente Saracco: «Il gruppo è sereno e si lavora con impegno. A volte non raccogli sempre quello che meriti, poi ci sono domeniche così che ti fanno capire che quello che stai facendo è giusto e che devi continuare su questa strada» ha commentato l'attaccante.

Che poi ha voluto mandare un pensiero speciale: «Una dedica per il goal? La dedica va a mia nonna, che è mancata. Oggi sarebbe stato il suo compleanno».