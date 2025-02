Atletica Arcobaleno pigliatutto ai Campionati Regionali di Cross

L’Atletica Arcobaleno Savona domina i Campionati Regionali di Cross a Calvari/San Colombano, conquistando due titoli individuali con Chiara Guarisco (Allieve) ed Elena Cusato (Juniores), oltre a tre titoli di squadra nelle categorie Allieve, Juniores femminili e Juniores maschili. A completare il ricco bottino, arrivano anche due medaglie d’argento nelle classifiche Senior Promesse Uomini e Senior Promesse Donne.

Allieve (4 km)

Chiara Guarisco si impone con autorità, mostrando una condizione eccellente fin dalle prime battute. Progressivamente aumenta il distacco sulle avversarie e vince con un margine significativo. Grande prova anche per Tosca Pelle, a lungo seconda, che però cede leggermente nello sprint finale, permettendo alla compagna di squadra Giorgia Bongiovanni di chiudere al terzo posto. Tosca termina comunque quarta, contribuendo al successo del team che si laurea Campione Ligure 2025.



Juniores Femminile

Elena Cusato domina la gara con una prova in solitaria, imponendosi nettamente sulle avversarie. Ottima prestazione anche per Alice Mantero, che conquista il terzo posto, seguita da Chiara Repetto in quarta posizione. Il successo di squadra si deve anche a Vittoria Facco, oggi assente, ma determinante nella prima fase del Campionato di Società disputata a Imperia. Un trionfo che rappresenta l’Atletica Arcobaleno in tutta la regione: da Albenga con Elena, passando per Cogoleto con Alice, fino a Ovada con Chiara e La Spezia con Vittoria!



Juniores Maschile

Un pizzico di rammarico per i portacolori dell’Arcobaleno, penalizzati da un arrivo in volata che limita le ambizioni individuali. Tuttavia, Tommaso Molfino conquista la medaglia di bronzo, mentre Gabriele Di Vita e Emanuele Molfino, rispettivamente quarto e sesto, portano punti preziosi alla squadra, che si aggiudica il titolo regionale. Ottime anche le prestazioni di Edoardo Casale (ottavo) ed Emanuele Carra (decimo), che completano un team compatto e vincente.



Allievi

Buoni piazzamenti per Ettore Damonte, settimo, e Riccardo Franceschi, ottavo. Daniele Caviglia chiude al 20° posto, mentre Giulio Polla termina 27°. Il team nel complesso ottiene un dignitoso quarto posto nella classifica per società.



Gara Assoluta Femminile

Emma Cavallari, purtroppo debilitata da una recente influenza, è costretta al ritiro dopo il primo giro del percorso.