Alassio | Footgolf in spiaggia, consegnato l'assegno alla Fondazione Airc da più di 15.000 euro

Cerimonia delle grandi occasioni in Regione a Genova con l’organizzazione del Footgolf sulla spiaggia di Alassio che ha consegnato alla Fondazione Airc l’assegno da 15.779 euro, somma raccolta prima, durante e dopo l’edizione 2026 che nel giorno dell’Epifani9a ha visto trionfare l’ex Genoa Mario Bortolazzi e l’ex Bari e Juve Massimo Carrera. Erano presenti Simona Ferro, vice presidente di Regione Liguria con il consigliere regionale Rocco Invernizzi, il vice sindaco di Alassio Galtieri e poi naturalmente delegazione Airc Liguria con il presidente Lorenzo Anselmi e la ricercatrice Irene Caffa.Hanno partecipato anche i rappresentanti del footgolf ligure e don Gabriele Corini, in rappresentanza della associazione Selecao Sacerdoti ed ancora associazioni di categoria alassine e collaboratori dell'evento. “Quello di quest’anno è stato un risultato eccezionale – spiega Marco Dottore, responsabile dell’Agenzia Eccoci Eventi che ha organizzato il Footgolf insieme a Luca Galtieri col contributo del Comune di Alassio, Regione Liguria e Fondazione AIRC– grazie alla fattiva collaborazione di campioni, artisti e attori che hanno trasformato l’Epifania in una giornata memorabile. L’importo record che ha superato quello dell’anno scorso di 12 mila euro è stato raggiunto grazie alla cena di gala andata in scena all’Hotel Regina, ai banchetti Airc durante l’evento, ai versamenti volontari dei cittadini, e soprattutto alle associazioni e commercianti alassini che

come ogni anno contribuiscono con donazioni, ma anche alle aziende che hanno sostenuto la manifestazione benefica. Come lo scorso anno con Luca Galtieri – aggiunge Marco Dottore – siamo andati in Regione per la consegna simbolica dell’assegno alla Fondazione Airc Comitato Liguria per la ricerca sul cancro ETS a nome anche dei protagonisti di una sfida all’insegna dello sport e della generosità”. Il servizio sulla cerimonia andrà in onda oggi sui Tg di Telegenova alle 20 e nel Tg di Telecity alle ore 19.30. Dalla settimana prossima anche su Tgevents Television e Volere Volare News Liguria.