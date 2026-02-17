Hyrox | il CrossGym Albenga sul podio internazionale: a Torino Daniela Contino e Simona Cesarano conquistano il terzo posto

Il podio all’Oval Lingotto di Torino nella categoria Double Women Pro della tappa Hyrox andata in scena il 31 gennaio, porta la firma di Albenga. Sono state infatti Daniela Contino e Simona Cesarano tra le atlete più brillanti conquistando una straordinaria terza piazza e fermando il cronometro sotto il muro dei 90 minuti.

L’impianto torinese ha ospitato una delle tappe più prestigiose del circuito internazionale Hyrox, la disciplina ibrida che combina 8 chilometri di corsa – suddivisi in otto frazioni da un chilometro – con 8 workout funzionali ad alta intensità. Un format tra i più completi e impegnativi del panorama sportivo internazionale, capace di richiamare centinaia di atleti da tutto il mondo, pronti a misurarsi in una sfida che richiede resistenza, forza e grande capacità di gestione dello sforzo.

Tra i protagonisti dell’evento spiccano le portacolori del CrossGym Albenga, autrici di una performance di altissimo livello nella categoria Double. Questa formula prevede che due atleti gareggino in squadra, alternandosi nelle diverse stazioni di lavoro e coordinandosi con precisione millimetrica tra le frazioni di corsa e i workout funzionali. Una gara che non mette alla prova soltanto la preparazione fisica, ma anche la strategia, l’affiatamento e la perfetta sintonia tra i componenti del team.

Il risultato ottenuto da Contino e Cesarano è il frutto di una preparazione intensa e meticolosa e rappresenta motivo di grande orgoglio per l’intera community sportiva albenganese, che vede premiato l’impegno quotidiano in palestra con un traguardo di caratura internazionale.

A Torino, Daniela e Simona non erano sole. Insieme a loro sono scesi in gara anche altri atleti del CrossGym Albenga, pronti a confrontarsi con alcuni dei migliori competitor del circuito mondiale. Tra questi Giorgio Garello, Meri La Serra, Massimiliano Gattuso e Monica Baroni, protagonisti a loro volta di prove di alto livello.

La partecipazione e i risultati ottenuti confermano ancora una volta la crescita del movimento legato al fitness funzionale e l’eccellenza degli atleti del territorio, capaci di distinguersi su palcoscenici internazionali sempre più competitivi.