Ha avuto buon esito l'operazione al legamento crociato a cui si è dovuto sottoporre Samuele Caruso dopo l'infortunio patito dall'attaccante del Cengio lo scorso 20 ottobre, nella sfida disputata contro il Dego.

A breve partirà l'iter riabilitativo che permetterà alla punta valbormidese, ora concentrata nel fare il tifo per la volata playoff dei propri compagni, di poter tornare a pieno regime per il via del prossimo campionato.