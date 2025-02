La Ninart Academy parte al meglio nei campionati federali, subito oro per Viola Ferrigno e Carlotta

I15 febbraio scorso, a Torino, si è svolta la prima prova del Campionato Italiano Circuito Open. Tra le protagoniste di questa competizione ottimo esorsio per la società albenganese NinArt Academy.

Guidata dal tecnico e giudice Marinella Taseva e supportata dai colleghi oleggesi, la squadra ha presentato con orgoglio la coppia femminile Garrone-Ferrigno nella categoria L5 Open. Le due atlete hanno dimostrato talento e determinazione, distanziando le seconde qualificate di ben 4.350 punti, un risultato che sottolinea la loro superiorità in questa prima fase della competizione.

Questo esordio d'oro rappresenta un traguardo importante per la NinArt Academy, che si pone l'obiettivo di promuovere la crescita sportiva dei suoi atleti puntando all'eccellenza, sia dal punto di vista tecnico che artistico. La società albenganese intende continuare su questa strada, investendo nell'allenamento e nella preparazione per raggiungere sempre più prestigiosi risultati.

Un ruolo fondamentale in questo successo è stato svolto dal brand Just Proteisn, essenziale partner della squadra, che ha contribuito al raggiungimento di questo straordinario obiettivo. La NinArt Academy desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo meraviglioso progetto, con una menzione speciale a Lf Fabbro per il prezioso sostegno offerto.