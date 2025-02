Sabato scorso la prima prova regionale di ginnastica artistica Csen organizzata dall'associazione 'Insieme Sanremo'

Si è svolta sabato scorso la prima prova regionale di ginnastica artistica del Campionato CSEN nella quale i vari atleti hanno gareggiato in tutti i programmi CSEN: Rainbow Gym, Cup, Specialità, Eccellenza 1, 2, 3 e Maschile. La competizione è stata organizzata dalla associazione 'Insieme Sanremo', responsabile CSEN Liguria: il team di istruttori presenti in campo gara, Marzia Riccardi, Matilde Filippi, Angelica Stella, ha organizzato la competizione curandone ogni dettaglio, mentre Sonia Di Marcoberardino ha diretto con grande competenza la giuria.

Sono scesi in pedana 110 atleti, dalle categorie dei pulcini di 4 anni fino alle ginnaste senior di 18 anni, che si sono confrontati sui diversi attrezzi di questa specialità della ginnastica. Alla gara hanno partecipato anche le ginnaste di un'altra associazione del territorio. Le istruttrici dell'Associazione sanremese presenti e il resto del team che ha preparato i numerosi ginnasti, Grazia Donvito, Simona Viani, Giulia Di Antonio, Elena Lombrosi, Michela Fiorini e Daisy Rosas, sono molto soddisfatte dei risultati ottenuti; i ginnasti, dai più piccoli alle più grandi, hanno conquistato, infatti, il primo gradino del podio in ogni specialità affrontata.

"Un ringraziamento particolare - evidenzia l'associazione - va alle personalità che hanno presenziato alla manifestazione premiando le atlete: Alessandro Sindoni, assessore a Turismo, Manifestazioni e Sport, e Giuliano Ferrari, Presidente del Comitato Provinciale CSEN, che si è complimentato con tutto il team della ASD Insieme Sanremo per la competenza con cui è stata organizzata la manifestazione, soffermandosi sulla particolare cura dei dettagli messi in campo. Infine, un sentito ringraziamento è rivolto, come sempre, ai genitori ed ai ginnasti che, anche in questa occasione, hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione".

Il prossimo appuntamento del team della Gym Insieme sarà in occasione del GEF che lo scorso anno le ha viste primeggiare conquistando il prestigioso Delfino Rosa.