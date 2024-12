Calcio, Seconda Categoria. Feste già iniziate per il girone A, ultimo sforzo per il gruppo B

Il girone A di Seconda Categoria ha iniziato il lungo periodo di sosta coincidente con le festività invernali.

Per il raggruppamento ponentino il rientro in campo è previsto a fine gennaio.

Le vacanze arriveranno anche per il girone B, subito dopo gli appuntamenti calendarizzati nel pomeriggio.

In archivio la vittoria del Quiliano & Valleggia B contro il Cengio e l’anticipo tra Virtus Don Bosco e Pallare, nel pomeriggio saranno quattro le partite da monitorare.

Veloce e Nolese saliranno in valle per affrontare Plodio e Murialdo, percorso invece per il Bardineto, atteso a Savona dalla Priamar. Sempre alle 14:30 sarà la volta anche di Rocchettese - Sassello

.