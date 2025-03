Calcio, Prima Categoria B. Gli anticipi regalano la vetta solitaria al Masone, Olimpic stoppato dall'Old Boys Rensen.

Con un gol a fine di ogni frazione di gioco, il Masone in un sol colpo, in attesa della risposta di domani del Savona, ha battuto 2-0 la Vecchiaudace e guadagnato la vetta della classifica.

La squadra di coach Bruzzone si porta a +2 sulla coppia formata dagli striscioni e dall'Olimpic, fermata tra le mura amiche da un coriaceo Old Boys, capace di resistere per un tempo abbondante all'espulsione per doppia ammonizione (secondo giallo per simulazione) di Garetto. La parità numerica è stata ristabilita a pochi istanti dal triplice fischio finale, con il rosso ad Albertoni.