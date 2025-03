Calcio, Serie D. Roselli sull'interessamento del Vado: "Se c'è sono contento, ma sono focalizzato sulla Lavagnese" (VIDEO)

Le indiscrezioni sul possibile arrivo di mister Roselli alla guida del Vado sono state commentate dallo stesso allenatore subito dopo la vittoria della Lavagnese contro la Sanremese.

ll tecnico, dall'alto della sua esperienza, non ha chiuso la porta ai rossoblu, ma ha confermato la totale dedizione alla causa dei levantini:

"Mi sono sempre comportato in una certa maniera - ha dichiarato il mister ai microfoni societari - qui mi sono trovato come a casa e fino al termine della stagione sarò concentratissimo sul lavoro da portare avanti. Con la società ci sono discorsi aperti sul futuro e vedremo se ci sarà la possibilità di continuare insieme, un'opzione che reputo possibile.

Se c'è un interessamento di altre squadre non posso che essere contento, rimanere attivo e pensare al lavoro sul campo per me rappresenta lo stimolo principale. Ogni soluzione al momento è percorribile".