Ciclismo | Una settimana alla Granfondo del Muretto, l'assessore Zucchinetti: "Evento sportivamente rilevante e con buone ricadute sull'intero territorio"

E’ giunta alla sua 17esima edizione la GF Muretto di Alassio, prova ligure chiamata ad aprire il circuito Nord Ovest Mtb, dopo il forzato rinvio al 29 marzo della GF Moncrivilla di domenica scorsa a causa del maltempo. La manifestazione, una delle grandi classiche storiche della mtb nazionale, sarà valida anche per la Coppa Lombardia: tantissimi quindi gli abbonati ai due circuiti che si vanno ad aggiungere agli oltre 150 iscritti singoli che a una settimana dall’evento hanno già messo in agenda la sfida savonese.



Non mancheranno nomi di spicco, come l’ex campione italiano Marathon Diego Rosa, tutta la Scott Racing come anche tutta la Race Mountain Folcarelli, la squadra romana che sarà al via con ben 13 elementi compreso l’azzurro di ciclocross Antonio Folcarelli. La sfida si giocherà sul percorso ormai classico di 35 km per un dislivello di 1.300 metri, sviluppato sui sentieri intorno alla baia di Alassio e contraddistinti dalla lunga salita verso la cima del Monte Pisciavino che è spesso risultata decisiva ai fini della lotta per la vittoria.



Appuntamento alle ore 10 direttamente dal Muretto di Alassio in Via Dante, l’installazione famosa in tutto il mondo con mattonelle che raccolgono le firme di tantissime celebrità. Arrivo sulla spiaggia di levante, ma il vero epicentro della corsa sarà in Piazza Partigiani, dove saranno predisposti tutti i servizi con il village che aprirà sabato alle 10:00 e dove alle 18:00 si terrà un concerto della Ludwig Band. Previsti poi animazione e street food senza dimenticare naturalmente il pasta party a fine gara, nel corso del quale si svolgeranno le premiazioni.



Ci si può ancora iscrivere alla corsa al costo di 35 euro fino a venerdì, nel weekend il prezzo salirà a 40 euro. Ritiro di numeri e pacchi gara sabato dalle 15:30 alle 19:30 e domenica dalle 7:00 alle 9:30.

Per informazioni: Alassioxfun Asd, https://www.bikealassio.it/



“Ci sono tutti i presupposti per una nuova edizione fantastica e aspettiamo con entusiasmo ed emozione la Gran Fondo Muretto di Alassio MTB – Memorial Simone Rossi - dichiara l'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti -. Si tratta di una manifestazione che genera una ricaduta concreta e positiva per la città e che l’Assessorato allo Sport ha il piacere di patrocinare, in sinergia con la Rete di Destinazione Alassio e con il finanziamento del CLT attraverso la tassa di soggiorno. Il percorso valorizza pienamente la rete sentieristica del nostro anfiteatro collinare, sistemata grazie all’impegno della società partecipata Gesco proprio con i proventi del CLT, offrendo passaggi suggestivi come lo splendido sentiero Vipera, fino all’arrivo sul mare, dove questo fine settimana vanno in scena anche le spettacolari regate della Vela d'Altura organizzate dal CNAM.

Desidero ringraziare il presidente di Alassio For Fun, Giorgio Nannei, gli sponsor e tutte le persone che, ogni anno sempre più numerose, contribuiscono con passione alla riuscitadi un evento di assoluto richiamo come la Granfondo. Rivolgo infine un caloroso benvenuto agli atleti che gareggeranno domenica e a tutti coloro che raggiungeranno Alassio per vivere due giornate all’insegna dei valori dello sport, nel clima di spensieratezza che la nostra città saprà certamente regalare”.