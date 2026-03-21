Ritrovato grazie a due savonesi il “Garibaldi” della prima Milano-Sanremo: un libretto del 1907 racconta la Classicissima

Un primo "Garibaldi" della Milano-Sanremo del 14 aprile del 1907. 119 anni fa. In un libro di una quarantina di pagine con tutto il necessario per sapere tutto sulla prima storica leggendaria Classicissima di Primavera organizzata da La Gazzetta dello Sport e dall'Unione Sportiva Sanremese.

A scoprirlo un paio di settimane fa Carlo Delfino, storico medico di Varazze in pensione e grande appassionato di ciclismo. Uno dei più grandi esperti savonesi sulle due ruote lo ha trovato grazie ad Enzo Grenno, referente di Rcs nel savonese e promotore della tappa di quest'anno del Giro d'Italia, la Imperia-Novi Ligure oltre alla grande partenza dalla Liguria nel 2015 (ben 4 tappe e mezza in territorio ligure). Il proprietario era infatti il suo bisnonno.

Il libretto, una sorta di Bignami della Classica che ha al suo interno le informazioni di una corsa ciclistica, contiene il regolamento, i premi, le località attraversate, una planimetria/altimetria rudimentale e alcune pubblicità del tempo. Sono inoltre presenti anche i ritratti e le biografie di una quarantina di partecipanti come ad esempio Luigi Ganna, vincitore del Giro d'Italia 1909, prima edizione della corsa Rosa e proprio della Milano-Sanremo di quell'anno (finì quarto nel 1907 vinta dal francese Lucien Petit-Breton e secondo nel 1908).

Alle 4.30 del mattino di quella edizione furono 62 gli iscritti ma qualche minuto dopo alle 5.17 si presentarono in 33 e solo 14 arrivarono a Sanremo opo 286 km e il premio per il vincitore era di 300 lire. Insomma, storia pura.