Lotte Kopecky e Tadej Pogačar inaugurano la tradizione: dopo l'arrivo della Milano-Sanremo le loro impronte per la 'Walk of Fame' (Foto)

Diventerà un’abitudine per tutte le Milano-Sanremo, da questa stagione in poi. Ma, ad inaugurare quella che sarà una tradizione fortemente voluta dall’amministrazione comunale matuziana, è stata oggi pomeriggio la ciclista belga Lotte Kopecky. Subito dopo l’arrivo e la premiazione, insieme all’assessore al turismo di palazzo Bellevue, ha messo l’impronta delle sue mani per essere poi inserita nella ‘Walk of Fame’, inaugurata giovedì scorso sulla pista ciclabile, all’altezza di corso Imperatrice. Le impronte di Lotte Kopecky si affiancheranno a quelle della collega olandese Lorena Wiebes, che ha vinto la prima edizione della Milano-Sanremo women. Subito dopo è toccato al collega Tadej Pogačar che, dopo l'impresa fatta sulle strade della Classicissima, ha lasciato le impronte delle sue mani, sotto l'occhio attento del sindaco Alessandro Mager e dell'assessore al turismo Alessandro Sindoni.

La ‘Walk of Fame’ è sorta lungo la pista ciclabile sotto Corso Imperatrice. Lungo la passerella sono state collocate le impronte dei vincitori delle passate edizioni della Milano-Sanremo, trasformando il percorso in un vero e proprio viaggio nella storia della corsa. Un modo per celebrare i campioni che hanno scritto pagine memorabili di una gara che da oltre un secolo rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario ciclistico mondiale.

Cittadini, appassionati e turisti possono ora ripercorrere le imprese dei grandi protagonisti della corsa, in uno spazio pensato per diventare anche un punto di attrazione per visitatori e amanti del ciclismo. Un nuovo simbolo per la città. La realizzazione della Walk of Fame ha rafforzato ulteriormente il legame tra il Comune di Sanremo e RCS Sport, organizzatore della Milano-Sanremo e della Sanremo Women, eventi che ogni anno richiamano l’attenzione internazionale sulla città dei fiori.

L’installazione non è soltanto un omaggio sportivo, ma anche un elemento capace di consolidare l’identità della città come palcoscenico di grandi eventi internazionali. La Milano-Sanremo, infatti, non è semplicemente una gara ciclistica: è la prima Classica Monumento della stagione, una corsa che attraversa la storia del ciclismo mondiale e rappresenta uno dei simboli sportivi più riconoscibili del territorio.