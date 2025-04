Football Americano. Una vittoria per l'Under 17 dei Pirates nel bowl di Albisola

Una vittoria contro i Marinai Seamen e due sconfitte (una di misura) contro le corazzate Giaguari e Maddogs, é il bottino della U17 flag Pirates, durante il bowl di apertura tenutosi ieri al Pirates Field di Albisola Superiore.

Soprattutto sul piano dello sviluppo del gioco i coach Bazzano e Leoni e la team manager Vignolo possono ritenersi ampiamente soddisfatti.ù



I giovani pirati gareggiano “vis a vis” contro Torino e perdono appunto di un solo possesso. Finirà infatti 26-34 la gara di esordio di questo campionato juniores flag.

Nella seconda gara dei Pirates che apriva il pomeriggio sportivo arrivava la netta vittoria per 28-12 dei “Full blue” contro i marinai milanesi.



Nulla da fare in gara 3 contro i forti Maddogs Milano che vincono 39-7 grazie anche alla stanchezza nelle gambe dei giovani albisolesi.



Giaguari Torino che conducono il girone a punteggio pieno con un perentorio 3-0, seguono i Maddogs Milano con 2-1, i Pirates con 1-2 e chiudono i marinai con 0 vittorie e 3 sconfitte.

Per i padroni di casa sugli scudi Brazzino con 2 safety messe a referto, Cattaneo leader indiscusso della offense con il primo touchdown contro Torino siglato con una rush a mille all’ora, e Giusto il QB dei Pirates con il suo modo di lanciare spesso lo sferoide “alla Mahomes” che segna anche un TD return su intercetto, nella gara vittoriosa contro i Marinai.

Aldilà dei risultati ai fini della classifica, una bella giornata di sole e sport al Pirates Field che presentava una buona cornice di pubblico.



Gli import della prima squadra pirata sono voluti intervenire a supporto dei giovani Pirates, segno che il clima in casa pirata è coeso e anche gli ammirati “senior” che combattono in IFL tengono a supportare da vicino sul gridiron i giovani pirati

Il flag football, disciplina olimpionica nel 2028 grazie ai Pirates e alle sue iniziative scolastiche sta trovando riscontro anche qui nel savonese. Appuntamento per il secondo bowl U17 sabato 17 maggio a Cirié in casa dei Giaguari Torino.