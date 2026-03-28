Vado Ligure, la Gioielleria Gocce Oro pronta per la Pasqua e le cerimonie di primavera

La Gioielleria Gocce Oro di Vado Ligure festeggia la Pasqua e inaugura la stagione delle cerimonie con uno sguardo sempre nuovo, proponendo creazioni pensate per raccontare emozioni autentiche e durature. In un periodo dell’anno in cui la Pasqua, matrimoni, comunioni e ricorrenze speciali si moltiplicano, scegliere il gioiello giusto diventa un gesto carico di significato.

Gocce Oro, grazie al Marchio di Fabbrica – identificativo 87 SV, lo scorso anno è entrata ufficialmente tra le aziende riconosciute dalla Camera di Commercio come fabbricanti di gioielli. Un risultato prestigioso, che rende la realtà vadese una delle poche del territorio savonese a poter vantare questo titolo.

Tante le proposte di gioielli artigianali. Tra le novità in casa Gocce Oro, torna protagonista il Tubogas, simbolo intramontabile della gioielleria: linee morbide e avvolgenti che prendono forma in bracciali, collane, anelli e orecchini in oro bianco, giallo o rosa, impreziositi da diamanti. Un grande classico che continua a conquistare per la sua raffinatezza senza tempo.

Grande novità anche sul fronte della personalizzazione, grazie all’introduzione di una macchina laser di ultima generazione. Questo strumento consente incisioni precise sia all’interno che all’esterno degli anelli, ma anche lavorazioni più sofisticate come le fotoincisioni, che permettono di riprodurre immagini su ciondoli, bracciali e collane. Non solo: è possibile realizzare intagli laser con nomi e scritte, trasformando ogni gioiello in un pezzo unico, carico di valore affettivo.

E parlando di unicità, “a breve sarà disponibile un servizio esclusivo – spiegano i titolari Graziano e Giulia Foini -: la creazione di fedi nuziali fatte a mano, realizzate artigianalmente allo stesso prezzo di quelle stampate in fabbrica. Una scelta che dona ulteriore significato all’emblema del matrimonio, offrendo agli sposi un simbolo davvero irripetibile del loro legame.

Ma queste sono solo le ultime novità. In gioielleria c’è sempre una vastissima selezione di creazioni che vedono anche l’impiego di pietre preziose, proposte per ogni gusto ed esigenza, affiancate da una collezione di orologi Lorenz e Rocco Barocco e da numerosi gioielli in acciaio, perfetti per chi cerca uno stile contemporaneo e versatile.

A Pasqua, per una cerimonia o in qualsiasi altra occasione, ogni dettaglio conta e la Gioielleria Gocce Oro di Vado Ligure si conferma un punto di riferimento per chi desidera regalare – o regalarsi – qualcosa che vada oltre l’oggetto prezioso, diventando valore affettivo, simbolo e bellezza destinata a durare nel tempo.

Gocce Oro si trova in una splendida dimora storica a Vado Ligure, in via Garibaldi 19/21.

Telefono 019 881190