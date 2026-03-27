En plein per l'Only Kettlebell ai Campionati Italiani, l'obiettivo del team finalese si sposta sui Mondiali in Moldavia

Dal 20 al 22 marzo, presso il Centro Sportivo Naviglio di Turbigo, si sono disputati i Campionati Italiani FIKS (Federazione Italiana Kettlebell Sport), primo grande appuntamento della stagione agonistica 2026. A dominare la scena è stata la Only Kettlebell, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., protagonista di prestazioni di altissimo livello che hanno portato alla conquista del titolo di Campione d’Italia tra tutte le squadre, al termine di una competizione caratterizzata anche da un format rinnovato.

La giornata di sabato è stata dedicata alle gare da 10 minuti delle discipline classiche (Long Cycle e Biathlon) con due kettlebell, oltre alle mezze maratone. Domenica spazio invece alle prove a un braccio (One Arm Long Cycle e One Arm Snatch nei 10 minuti) e allo Snatch sulla distanza dei 12 minuti.

Tra gli atleti élite si sono messe in evidenza prestazioni di grande rilievo. Joshua Viola ha conquistato il secondo posto nel Long Cycle nella categoria -80 kg, completando 52 ripetizioni con due kettlebell da 32 kg. Nel Biathlon, nella categoria 80 kg, Luca Mambelli ha confermato il proprio livello internazionale dominando la competizione: 118 Jerk con due kettlebell da 32 kg e 147 Snatch con la 32 kg, per un totale di 191,5 punti che gli è valso il primo posto e la riconferma della qualifica International Class.

Nella categoria Master 40-49 anni, Marcello Pelucchi ha ottenuto il primo posto nella Mezza Maratona di Long Cycle (+87 kg) con un kettlebell da 24 kg, totalizzando 150 ripetizioni. A chiudere la prima giornata di gare è stato l’Elite Coach Christian Borghello, che nella Mezza Maratona Elite ha conquistato la vittoria con 382 ripetizioni in 30 minuti utilizzando un kettlebell da 32 kg.

La domenica ha portato ulteriori risultati di rilievo. Ivana Costa ha aperto la giornata vincendo lo Snatch classico 10 minuti nella categoria Master 45-54 anni (+65 kg) con 144 ripetizioni. Eleonora Focaccia ha dominato lo Snatch 12 minuti Amatori (58 kg), stabilendo il proprio personal best con 226 ripetizioni e conquistando il primo posto. Ottimo esordio anche per Gabriele Arena, che nel One Arm Long Cycle Amatori (+87 kg) ha chiuso al primo posto con 121 ripetizioni. Nello Snatch 12 minuti Amatori, Matteo Agnoletti ha ottenuto una solida quinta posizione per coefficiente, con un personal best di 211 ripetizioni.

Passando nuovamente alle categorie élite, Marcello Pelucchi ha affrontato la sua seconda gara del weekend esordendo nel One Arm Long Cycle (+87 kg) e conquistando il secondo posto con 69 ripetizioni. Anche Joshua Viola, alla seconda prova nel fine settimana, ha ottenuto un altro secondo posto nel Long Cycle (87 kg) con 110 ripetizioni. Ancora protagonista Luca Mambelli, che nello Snatch 12 minuti (87 kg) ha chiuso al primo posto con 234 ripetizioni, distanziando nettamente gli avversari.

Prestazione di grande valore anche per Alice Dorotea Colella che, al debutto in gara ufficiale con un kettlebell da 24 kg, ha vinto lo Snatch 12 minuti élite (+65 kg) con 202 ripetizioni.

A chiudere il weekend, la Staffetta di Squadra di Long Cycle: la Only Kettlebell ha schierato Viola con le 32 kg, Mambelli con le 24 kg e Colella con le 16 kg, ottenendo un’ulteriore vittoria grazie a 107 ripetizioni complessive, a conferma di un dominio netto.

Alla base di questi risultati emerge un lavoro metodico e strutturato, fondato su programmazione individualizzata, cura della tecnica e attenzione ai dettagli in ogni fase dell’allenamento. Un approccio che si riflette anche nel livello della squadra, composta da atleti di caratura internazionale, tra cui campioni del mondo, International Class e detentori di record.

Determinanti anche i valori che caratterizzano il gruppo: rispetto reciproco, armonia, umiltà e piena consapevolezza delle proprie capacità.

Archiviato il successo ai Campionati Italiani, l’attenzione è già rivolta ai prossimi impegni internazionali: ad aprile il coach sarà impegnato a Toledo per una tappa della Coppa Spagnola, mentre a giugno l’intera squadra parteciperà ai Campionati Mondiali in Moldavia.