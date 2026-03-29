Football Americano | Pirates, contro i Thunders una gara da non sbagliare

Treno, Albisola, due franchigie alla ricerca spasmodica di una “W” che può cambiare il futuro di un intero campionato.

Gli ospiti, i Thunders con una defense granitica, fatta di sack e intercetti (ben 7 di cui 4 messi a segno da Lisimberti) scende in Liguria con un record positivo di 2-1, mentre i Pirates sul 1-2 dopo la brutta sconfitta di Brescia arrivano da una importante bye week che ha lenito gli acciaccati e calmato gli animi. Con questi due record così in bilico si denota l’importanza di leggere bene la gara e portarla a casa in 2 ore e mezza che promettono fuoco e fiamme.



Per Albisola occhio alla “no fly zone” dei trentini in secondaria e forse l’OC Anderson preferirà per la prima volta in questo campionato la soluzione di corsa piuttosto che il passing game del duo Baidal-Fusetti (196 yds pass per il numero 18 pirata). Per Trento di contro un attacco che fa bene con il suo QB dual-threat Diego Vezzoli a tabellone con ben 4 TD rush ma che stenta nel gioco aereo con un solo touchdown a referto e 3 intercetti.



Chi uscirà sconfitto da questa gara di week 6 che di fatto segna il giro di boa di questa stagione 2026, dovrà rimboccarsi le maniche e recuperare terreno sui lanciatissimi Seamen Milano, che ieri sera a Brescia hanno dato vita contro i Bengals ad una gara combattuta punto su punto, dominata solo nel secondo tempo, tutto per quanto riguarda il girone A dove gareggiano appunto i Pirates 1984.

Thunders e Pirates incroceranno caschi e shoulder alle 14.30 nella magnifica cornice del Pirates Field di Luceto, con diretta live dalle 14.15 con il pregame del duo dinamico Bianchini-Casirati al commento ed Eugenia Burnengo a bordo campo con le sue domande sempre “pungenti”.



La gara si potrà vedere comodamente dal divano con popcorn e birra fresca sul canale GAMEDAY della FIDAF, sul canale YouTube dei Pirates 1984 e come sempre da quest’anno su ReteSette canale 83 del digitale terrestre, ma se siete in zona non potete perdere il bello del football americano dal vivo, tra passione, sportività e una”W” importantissima in ballo.