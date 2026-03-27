Alassio, un weekend da capitale della danza: il 28 e 29 marzo al PalaRavizza il Premio “Città di Alassio”

Sabato 28 e domenica 29 marzo il PalaRavizza di Alassio si trasformerà in un grande palcoscenico per un evento nazionale dedicato alla danza classica, moderna e contemporanea, che vedrà la partecipazione di rinomati docenti del panorama italiano e internazionale.

E' il Premio “Città di Alassio”, la manifestazione organizzata da Promozione Danza Liguria con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio e l'impegno della società partecipata Gesco, sostenuta con le risorse dell'imposta di soggiorno destinata dal Comitato Locale del Turismo (CLT).

Protagonisti della manifestazione saranno importanti nomi della danza: Kledi Kadiu per la danza moderna, Dorian Grori per la danza classica, Thomas Signorelli per la modern-show dance, Francesco Nappa e Roberta Ferrara per la danza contemporanea. Nella giornata di sabato i maestri terranno stage formativi riservati agli addetti ai lavori, mentre domenica faranno parte della giuria del prestigioso concorso, momento centrale dell’evento.

Saranno oltre 300 i danzatori presenti alla manifestazione e si prevede un’affluenza complessiva di oltre mille persone. Durante la giornata di domenica, dalle ore 10 alle ore 20, il Palazzetto dello Sport sarà aperto al pubblico, offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di assistere alle esibizioni e vivere da vicino l’energia della danza.

Promozione Danza Liguria ha espresso un ringraziamento al Comune di Alassio e alla società partecipata Gesco “per la preziosa collaborazione e la disponibilità che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento”.

“Dopo la Granfondo Muretto di Alassio MTB – Memorial Simone Rossi e le regate della Settimana Velica d’Altura disputate lo scorso fine settimana – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – siamo ora orgogliosi di accogliere nel nostro Palazzetto "Lorenzo Ravizza" questo appuntamento imperdibile, che conferma Alassio come punto di riferimento per la danza a livello nazionale. Un risultato reso possibile grazie all’impegno degli organizzatori, al supporto della società partecipata Gesco per la gestione logistica dell’evento e al prezioso contributo della tassa di soggiorno. In un fine settimana nuovamente ricco di manifestazioni sportive, che vede anche lo svolgimento del Campionato Italiano Motorally – Memorial Simone Rossi, desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando con passione e professionalità per l’ottima riuscita di queste iniziative”.

L’ingresso è a pagamento e avviene esclusivamente su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Per prenotare, è necessario inviare un'e-mail a pdlconcorsi@gmail.com. Si informa altresì che non sarà presente biglietteria in loco.





