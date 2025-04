Calcio. Celle Varazze, Padovan regala tre punti d’oro e mantiene il primato: "Il pareggio sarebbe stato una sconfitta, anche stavolta usciamo felici"

Una testata nel finale di Gabriel Padovan ha permesso al Celle Varazze di vincere sul difficile campo della Voltrese: a soli 180 minuti dal termine del campionato di Eccellenza, la squadra di Mario Pisano resta così da sola in vetta alla classifica a +2 sul Rivasamba, diretto inseguitore nella corsa alla promozione.

Proprio il match winner Padovan ha espresso tutta la sua emozione nel post-gara: “La soddisfazione personale è grandissima perché personalmente è stato un anno un po' travagliato e questo è il giusto premio per il lavoro che ho sempre svolto e quindi sono contento - ha dichiarato - ormai sembrava una partita diciamo persa perché per noi il pareggio è una sconfitta, soprattutto quando mancano così poche partite, invece alla fine una mia testata ci ha messo una pezza e anche stavolta usciamo felici”.

Ora il campionato si ferma, un'occasione per recuperare energie fisiche e soprattutto mentali in vista del rush finale: “Abbiamo fatto una cavalcata incredibile, che però è costata molto sia a livello fisico ma soprattutto a livello mentale - ha concluso Padovan - rimanere lì sul pezzo non è mai facile e vincere tutte le partite, ma veramente tutte, è veramente difficile. Ora ci godiamo queste settimane di sosta, ricarichiamo le pile e poi rientreremo in forma contro la Genova Calcio per chiudere in bellezza”.