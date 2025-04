Calcio. Hublina trascina il Pallare, 4-3 in rimonta alla Virtus Don Bosco: "Ci abbiamo creduto fino alla fine"

Pirotecnico 4-3 tra Pallare e Virtus Don Bosco Varazze nel 19esimo turno del Girone di B di Seconda Categoria. Tra i volti del successo valbormidese c'è sicuramente Andreja Hublina, autore di una doppietta ma anche protagonista di un rigore sbagliato.

"Sono contento della prestazione della squadra perché ce lo meritiamo - le parole del fantasista a fine gara - ci impegniamo sempre, in tutti gli allenamenti siamo in 20/22 persone che si sbattono. Ogni tanto non vengono i risultati, però, abbiamo dimostrato che anche sul 3-1 per loro noi ci abbiamo creduto fino alla fine".