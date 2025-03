Giudice Sportivo, Serie D. Le squalifiche in vista della ripresa del campionato

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

SOCIETA'

Euro 500,00 SANREMESE CALCIO SSD A RL

Per avere un proprio sostenitore emesso un suono simile al fischietto di gara dell'Arbitro al fine di far sbagliare un calcio di rigore alla squadra avversaria.



ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SCALISE MANUEL (SANREMESE CALCIO SSD A RL)

Per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

FINARDI SEBASTIANO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BORIN TOMMASO (BORGARO NOBIS 1965)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DIOP MODOU (ASTI)

MAYR NOAH (ASTI)

LAZZARETTI JONATHAN (CAIRESE)

BENUCCI LORENZO (CHIERI)

ROSSI EMILIANO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

SCALZI FILIPPO (IMPERIA CALCIO SRL)

PASTORINO DANIELE (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

COSTANTINI NICHOLAS (IMPERIA CALCIO SRL)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)

MONTICONE MATTIA NANNI (SANREMESE CALCIO SSD A RL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LEGAL LUDOVIC CHARLES (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

ALBISETTI FEDERICO (BORGARO NOBIS 1965)

SOKHNA OMAR (CAIRESE)

PETRACCA ALBERTO (CHIERI)

DAFFONCHIO ALBERTO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

GABRIELI NICCOLO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

GROSSO EDOARDO (LIGORNA 1922)

PISANU MICHELE (VADO 1913 A.S.D.)

VENNERI ANDREA (VADO 1913 A.S.D.)