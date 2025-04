Calcio, Prima Categoria B. Anticipi focalizzati sulla zona playoff, in coda la Spotornese non può sbagliare contro il Pegli Lido

Sarà un sabato di vigilia per il Savona, atteso domani dal match point campionato contro la Letimbro, ma metà del programma del fine settimana si dipanerà come da tradizione con gli anticipi.

Gli Striscioni potranno assistere a Olimpic - Masone con un occhio più distaccato, dato che il destino della squadra di Cola è nelle stesse mani dei biancoblu.

Oltre allo scontro diretto per il secondo posto, le gare odierne coinvolgeranno l'intera zona playoff con Multedo - Vecchiaudace e Rossiglionese - Campese.

In posticipo, alle 18:00, Spotornese - Pegli Lido: la squadra di Gerundo è tornata in corsa per la salvezza, ma dovrà necessariamente muovere la classifica per non perdere punti rispetto alle avversarie.