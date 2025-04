Subbuteo: nuova impresa, il Master Sanremo vince il campionato e conquista la promozione in Serie A (Foto)

E’ stato un weekend durissimo sul piano sportivo, lottato palla su palla ma, alla fine è stato un vero e proprio trionfo. Il Master Sanremo, unica società ligure impegnata nel Calcio Tavolo (l’evoluzione del Subbuteo), approda nuovamente in Serie A dopo due anni di ‘purgatorio’ in Serie B. La formazione matuziana, che aveva mancato la massima categoria nazionale lo scorso anno per un solo punto, si è rifatta con gli interessi e, dopo aver chiuso il girone di andata al secondo posto, ha rosicchiato i tre punti che la dividevano dalla prima in classifica, cogliendo anche il primo posto assoluto.

E’ stato un inizio un po’ titubante quello dei biancoazzurri, che hanno pareggiato alla prima con Ferrara (poi retrocessa) ma le successive vittorie del sabato culminate contro la prima in classifica San Miniato, hanno portato il Master Sanremo, a un passo dalla A. La domenica altre tre vittorie e, una volta battuta anche Perugia è arrivata la promozione matematica. Una battuta d’arresto con Catania (squadra autrice di una rimonta straordinaria, poi terza alla fine), all’ultima giornata una vittoria e la contemporanea sconfitta di San Miniato consegna anche la vittoria del campionato di Serie B.

Gli alfieri di questa entusiasmante cavalcata sono stati: Gianfranco Calonico, Massimiliano Croatti, il belga Jerome Heyvaert, Carlo Alessi, Francesco Torano e Claudio Dogali. La promozione conseguita in terra romana è il coronamento di un lavoro che si svolge durante tutto l’anno tra allenamenti e tornei in Italia e all’estero. “Non sarà certo facile giocare nella massima serie il prossimo anno – dicono all’unisono i sei giocatori biancoazzurri – ma venderemo cara la pelle per mantenere una categoria che vede squadroni di altissimo livello e che, sicuramente si rinforzeranno per la prossima stagione”.

A Colleferro, per la quarta stagione consecutiva, il Master Sanremo ha portato ai campionati nazionali anche la sua ‘seconda squadra’. Dopo aver sfiorato la promozione in B due anni fa (persa solo allo spareggio), la ‘Masterina’ ha colto un ottimo quinto posto. Nonostante per motivi diversi abbia dovuto presentarsi con solo 4 giocatori (Gianfranco Mastrantuono, Stefano Bacchin, Manuel Mastrantuono ed Alessandro Arca) ha conseguito una buonissima quinta piazza, dietro le tre più forti del torneo e l’Atletico Pisa.

Il Master Sanremo, anche questa volta ha trovato aiuto e collaborazione da, B.I.G. di piazza Bresca, Auto 3 concessionaria a Sanremo, Impresa di Costruzioni Silvano a Sanremo, Fratelli Valente automobili a Villanova d’Albenga, Officina Meccanica Bodino in via Serenella a Sanremo, Nk Garden di Ospedaletti, Immobiliare Mizar in rondò Volta a Sanremo, Grandiauto concessionaria di corso Marconi a Sanremo, Panetteria 'Il pane da Giampiero' in corso Garibaldi a Sanremo, Ristorante 'Quintaessenza' in via Matteotti a Sanremo, Hotel Alexander in corso Garibaldi a Sanremo, la E.G. Edilizia Galasso di Sanremo e del ristorante ‘Birichini’ in piazza Bresca a Sanremo.

Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l'attività, può scrivere una mail a info@subbuteomastersanremo.it.