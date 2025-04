Calcio. Simone Andreis trascina la Sanremese a Chieri, vittoria e doppietta per il centrocampista ingauno (VIDEO)

Non è stata una stagione particolarmente ricca di soddisfazioni per la Sanremese, come ribadito anche dal presidente Alessandro Masu, ma domenica i matuziani sono riusciti a superare in trasferta il Chieri.

I piemontesi, pur impantanati nei bassifondi della classifica, sono arrivati al faccia a faccia in buona forma, complice il filotto di risultati utili inanellati in quest'ultimo mese.

A far interrompere la striscia positiva è stato l'ingauno SImone Andreis.

Ecco la sintesi del match con la doppietta del ragazzo cresciuto nelle fila dell'Albenga e le sue dichiarazioni a fine partita.