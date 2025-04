Calcio, Cisano. Porcella racconta la folle notte di Coppa: "La rimonta sul Voltri è nata nella nostra testa. Un errore aver abbandonato il nostro campo di casa"

Crederci era il requisito fondamentale per il Cisano per provare a ribaltare i giochi dopo la sconfitta nella semifinale di andata contro il Voltri 87.

A sorprendere non è stato solo il risultato, ma soprattutto le modalità con cui la formazione di mister Porcella è riuscita a staccare il pass per la finalissima.

"La vittoria è nata nel prepartita – racconta il tecnico – nella testa dei giocatori. Nella gara di andata, soprattutto dopo un pessimo primo tempo, siamo riusciti a contenere i danni, ma sapevamo che con il giusto spirito avremmo avuto l'opportunità di ribaltare il risultato.

Il gol di Piazza, e paradossalmente anche la sua espulsione, ci hanno dato ulteriore convinzione, togliendo anche qualche certezza al Voltri.

Il valore della nostra rimonta è qualificato anche dalla forza del nostro avversario, contro il quale abbiamo usato più la spada che il fioretto, ma con l’inferiorità numerica era fondamentale mantenere un certo livello di aggressività calcistica."



Qualche rimpianto per il percorso in campionato resta.

"In primis per aver abbandonato il nostro terreno di casa: ero convinto che sul sintetico avremmo potuto rendere di più, ma mi sbagliavo.

Inoltre, mi spiace non aver trasmesso a tutti i giocatori la giusta dose di determinazione durante l’intera annata. Evidentemente è stato un mio limite, ma resto convinto di avere la squadra più forte dell’intera Seconda Categoria Regionale, motivo per cui ripeterei senza alcun dubbio le dichiarazioni che ho rilasciato la scorsa estate. Il mio plauso va a tutti: ho visto i ragazzi piangere ieri sera e festeggiare fino alle due di notte, ma una nota particolare la merita un “vecchio ragazzo” come Ricotta per la rete del 3-0."



L’ultima nota è per il direttore di gara.

"Ieri sera ho assistito a uno dei migliori arbitraggi degli ultimi anni. Il signor Giacchino di Savona ha dimostrato grande personalità nell’espellere Piazza dopo 15 minuti e nell’assegnarci contro un rigore a un quarto d’ora dal termine. Decisioni entrambe corrette e spiegate al sottoscritto in termini assolutamente educati e civili. Complimenti a lui."