Calcio | Seconda Categoria. E' il giorno dell'Argentina, nel girone B ben tre rinvii

GIRONE A

Anticipo mattutino tra Riva Ligure e San Bartolomeo Cervo, poi spazio alle partite pomeridiane, con Villanovese e Borghetto B impegnate rispettivamente in trasferta contro Golfodianese e Carlin’s Boys.

L’Argentina, affrontando il fanalino di coda Real Santo Stefano, avrà l’occasione di conquistare matematicamente il titolo di campione del girone.



GIRONE B

Maltempo protagonista nel raggruppamento savonese. Sono state rinviate Sassello-Carcarese B, Mallare-Spotornese e Murialdo-Bardineto, mentre Pallare-Rocchettese si disputerà alle 18:00 sul sintetico di Millesimo.

Riflettori puntati sulla Nolese, reduce dalla sconfitta di Bardineto contro il Plodio.

Completa il programma Priamar-Giusvalla.



