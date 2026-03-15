Calcio | Promozione. Il Ceriale sfiora l'impresa, i biancoblu fermano la Praese con una grande prova

CERIALE - PRAESE 1-1 (Renda 19', M. Chiarabini 85')
FINISCE QUA
51' espulso De Simone per reazione! Ultima palla della gara per il Ceriale
48' ammonito Matzedda
46' Sacchi senza convinzione manda sull'esterno dopo il traversone dalla destra
45' sei di recupero
44' due tentativi per la Praese: un colpo di testa deviato e un tiro di Cova Ferrando tra le braccia di Gallo
42' ammonito Gaudino
40' PAREGGIA LA PRAESE, PASTICCIA IL CERIALE SU UN LANCIO LUNGO E MIRKO CHIARABINI, O UN DIFENSORE DI CASA, TOCCA IN RETE
38' Bignone non trova la porta di testa
35' ammonito Cova Ferrando e anche Mambrin
34' Barone per Renda nel Ceriale, si copre il Ceriale
33' Guaraglia manda alto sulla punizione dalla destra
31' ESPULSO KACELLARI! SPINTONATA A FIORUCCI CHE VALE IL ROSSO, GIALLO PER FIORUCCI INVECE. Ingenuità clamorosa del centrocampista dopo un fallo fischiato a favore
29' palla dritta sul fondo, nessun calcio da fermo sfruttato finora dalla Praese. Nel Ceriale esce Mariani, spazio a Gabriele Beluffi
28' Bignone per Giorgi nella Praese: chiude le sostituzioni Tedone
28' ammonito Miranda, palla inattiva affidata a Mirko Chiarabini
24' Gaudino per Luca Beluffi nel Ceriale
22' cambia ancora Tedone: Sacchi al posto di Alessio Chiarabini
22' dal corner nessun tocco con la palla che attraversa tutta l'area e finisce in fallo laterale
21' Mariani per Renda sulla destra, controllo passo e tiro deviato: corner
15' doppio cambio Praese: Mirko Chiarabini e Marco Raso per Davide Canovi e Orlando
14' recupero palla di Kacellari che smista per Mariani, palla sul mancino e tiro sul primo palo, deve volare Parodi
12' ripartito bene il Ceriale, un paio di palle inattive collezionate e una bella incursione sulla sinistra non concretizzata
7' cambia qualcosa la Praese: esce Christian Canovi ed entra Cova Ferrando
4' ammonito Kacellari
16:01 ripartiti senza cambi
SECONDO TEMPO
46' termina il primo tempo. Un bel Ceriale avanti, tanti applausi per Mambrin ai suoi ragazzi, Praese calata con il passare dei minuti e innervosita
45' uno di recupero
43' ammonito Taku
42' apertura di Franco per Renda che salta un avversario ed entra in area saltandone un altro, cross in mezzo respinto
38' un passaggio piu che un tiro quello di Renda, spreca una bella occasione il Ceriale, prova positiva quella dei biancoblu finora
36' ammonito pure Luca Beluffi, stanno fioccando i cartellini in questa prima frazione
35' aveva pareggiato la Praese con una bella rovesciata di Falsini, ma tutto fermo per fuorigioco
33' giallo pure per Chiriaco che commette fallo sull'esterno
31' ammonito per proteste Davide Canovi dopo un fuorigioco fischiato, un po' di nervosismo in casa Praese
25' ammonito Franco, palla persa sulla sinistra e fallo commesso prima dell'area. Batte la Praese, deviazione in corner, ma forti proteste per un tocco di mano non ravvisato da Akif Kartal
24' su un lancio lungo sbuca Mariani, ma manca l'impatto il giocatore di casa, raccoglie Parodi
23' ammonito Falsini, intervento duro su Guaraglia
19' GRAN GOL DI RENDA SU PUNIZIONE! LA FA GIRARE LEO, LA PALLA AGGIRA LA BARRIERA E TERMINA SUL PRIMO PALO
19' punizione Ceriale, steso Mariani vicino al limite dell'area
18' bel lavoro di Falsini come sponda sul rilancio di Parodi, palla smistata a D. Canovi che prova il mancino: palla sul fondo
13' un po' di discussione per il recupero della palla, Mambrin e la panchina della Praese si beccano, occhio intanto al vento al Merlo, qualche folata che può influire
11' avvio equilibrato finora, ma grande chance ora per la Praese che sugli sviluppi di un corner colpisce il palo con Alessio Chiarabini
5' due defezioni nel riscaldamento per il Ceriale, out sia D'Aiuto che Buonocore, dentro Guaraglia e Kacellari
15:03 partiti
PRIMO TEMPO
Due vittorie hanno permesso ai biancoblu di uscire dalla zona playout e respirare seppur per un attimo, la salvezza è infatti un obiettivo ancora da raggiungere. Oggi c'è un test, al Merlo arriva una Praese seconda in classifica e lanciatissima per giocarsi la promozione. I ragazzi di Mambrin proveranno a fermare i genovesi, un punto sarebbe assolutamente positivo.
Formazioni
CERIALE: Gallo, Miranda, Guaraglia, S. Destito, Franco, Taku, Shpuza, Kacellari, Mariani, L. Beluffi, Renda
A disposizione: Martinetti, Zaytsev, Gaudino, Folco, D'Aiuto, Buonocore, Barone, G. Beluffi, Gualberti
Allenatore: Mambrin
PRAESE: Parodi, Giorgi, Orlando, C. Canovi, Chiriaco, De Simone, A. Chiarabini, Fiorucci, Falsini, D. Canovi, Matzedda
A disposizione: Massone, Bignone, A. Raso, Serra, Cova Ferrando, Di Gennaro, Sacchi, M. Raso, M. Chiarabini
Allenatore: Tedone
Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)
Assistenti: Matteo Crotti (Genova) - Giacomo Ferrari (Genova)