Calcio | Promozione. Il Ceriale sfiora l'impresa, i biancoblu fermano la Praese con una grande prova

CERIALE - PRAESE 1-1 (Renda 19', M. Chiarabini 85')

FINISCE QUA

51' espulso De Simone per reazione! Ultima palla della gara per il Ceriale

48' ammonito Matzedda

46' Sacchi senza convinzione manda sull'esterno dopo il traversone dalla destra

45' sei di recupero

44' due tentativi per la Praese: un colpo di testa deviato e un tiro di Cova Ferrando tra le braccia di Gallo

42' ammonito Gaudino

40' PAREGGIA LA PRAESE, PASTICCIA IL CERIALE SU UN LANCIO LUNGO E MIRKO CHIARABINI, O UN DIFENSORE DI CASA, TOCCA IN RETE

38' Bignone non trova la porta di testa

35' ammonito Cova Ferrando e anche Mambrin

34' Barone per Renda nel Ceriale, si copre il Ceriale

33' Guaraglia manda alto sulla punizione dalla destra

31' ESPULSO KACELLARI! SPINTONATA A FIORUCCI CHE VALE IL ROSSO, GIALLO PER FIORUCCI INVECE. Ingenuità clamorosa del centrocampista dopo un fallo fischiato a favore

29' palla dritta sul fondo, nessun calcio da fermo sfruttato finora dalla Praese. Nel Ceriale esce Mariani, spazio a Gabriele Beluffi

28' Bignone per Giorgi nella Praese: chiude le sostituzioni Tedone

28' ammonito Miranda, palla inattiva affidata a Mirko Chiarabini

24' Gaudino per Luca Beluffi nel Ceriale

22' cambia ancora Tedone: Sacchi al posto di Alessio Chiarabini

22' dal corner nessun tocco con la palla che attraversa tutta l'area e finisce in fallo laterale

21' Mariani per Renda sulla destra, controllo passo e tiro deviato: corner

15' doppio cambio Praese: Mirko Chiarabini e Marco Raso per Davide Canovi e Orlando

14' recupero palla di Kacellari che smista per Mariani, palla sul mancino e tiro sul primo palo, deve volare Parodi

12' ripartito bene il Ceriale, un paio di palle inattive collezionate e una bella incursione sulla sinistra non concretizzata

7' cambia qualcosa la Praese: esce Christian Canovi ed entra Cova Ferrando

4' ammonito Kacellari

16:01 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

46' termina il primo tempo. Un bel Ceriale avanti, tanti applausi per Mambrin ai suoi ragazzi, Praese calata con il passare dei minuti e innervosita

45' uno di recupero

43' ammonito Taku

42' apertura di Franco per Renda che salta un avversario ed entra in area saltandone un altro, cross in mezzo respinto

38' un passaggio piu che un tiro quello di Renda, spreca una bella occasione il Ceriale, prova positiva quella dei biancoblu finora

36' ammonito pure Luca Beluffi, stanno fioccando i cartellini in questa prima frazione

35' aveva pareggiato la Praese con una bella rovesciata di Falsini, ma tutto fermo per fuorigioco

33' giallo pure per Chiriaco che commette fallo sull'esterno

31' ammonito per proteste Davide Canovi dopo un fuorigioco fischiato, un po' di nervosismo in casa Praese

25' ammonito Franco, palla persa sulla sinistra e fallo commesso prima dell'area. Batte la Praese, deviazione in corner, ma forti proteste per un tocco di mano non ravvisato da Akif Kartal

24' su un lancio lungo sbuca Mariani, ma manca l'impatto il giocatore di casa, raccoglie Parodi

23' ammonito Falsini, intervento duro su Guaraglia

19' GRAN GOL DI RENDA SU PUNIZIONE! LA FA GIRARE LEO, LA PALLA AGGIRA LA BARRIERA E TERMINA SUL PRIMO PALO

19' punizione Ceriale, steso Mariani vicino al limite dell'area

18' bel lavoro di Falsini come sponda sul rilancio di Parodi, palla smistata a D. Canovi che prova il mancino: palla sul fondo

13' un po' di discussione per il recupero della palla, Mambrin e la panchina della Praese si beccano, occhio intanto al vento al Merlo, qualche folata che può influire

11' avvio equilibrato finora, ma grande chance ora per la Praese che sugli sviluppi di un corner colpisce il palo con Alessio Chiarabini

5' due defezioni nel riscaldamento per il Ceriale, out sia D'Aiuto che Buonocore, dentro Guaraglia e Kacellari

15:03 partiti

PRIMO TEMPO

Due vittorie hanno permesso ai biancoblu di uscire dalla zona playout e respirare seppur per un attimo, la salvezza è infatti un obiettivo ancora da raggiungere. Oggi c'è un test, al Merlo arriva una Praese seconda in classifica e lanciatissima per giocarsi la promozione. I ragazzi di Mambrin proveranno a fermare i genovesi, un punto sarebbe assolutamente positivo.

Formazioni

CERIALE: Gallo, Miranda, Guaraglia, S. Destito, Franco, Taku, Shpuza, Kacellari, Mariani, L. Beluffi, Renda

A disposizione: Martinetti, Zaytsev, Gaudino, Folco, D'Aiuto, Buonocore, Barone, G. Beluffi, Gualberti

Allenatore: Mambrin

PRAESE: Parodi, Giorgi, Orlando, C. Canovi, Chiriaco, De Simone, A. Chiarabini, Fiorucci, Falsini, D. Canovi, Matzedda

A disposizione: Massone, Bignone, A. Raso, Serra, Cova Ferrando, Di Gennaro, Sacchi, M. Raso, M. Chiarabini

Allenatore: Tedone

Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)

Assistenti: Matteo Crotti (Genova) - Giacomo Ferrari (Genova)