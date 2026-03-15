Calcio. Serie D, tutto invariato in vetta: Vado e Ligorna non si risparmiano, ma lo scontro al vertice finisce senza reti

VADO - LIGORNA 0-0

FINISCE QUI! TUTTO INVARIATO IN VETTA! VADO E LIGORNA CI PROVANO CON QUALITÀ E CARATTERE, MA AL "CHITTOLINA" TERMINA 0-0

95' ALFIERO SI DIVORA IL GOL PARTITA! Lazzarini in verticale libera l'attaccante ex Pavia che solo davanti a Rodriguez mastica il destro consegnando di fatto il pallone al portiere biancoblu, incredula la panchina del Vado

93' dentro allora Pallavicini per l'esterno genovese, nel Vado c'è Lazzarini a sostituire il numero cinque di casa, si giocherà probabilmente fino al 95'

92' crampi per Carlini e Saltarelli, squadre esauste dopo una partita giocata su ritmi altissimi

91' Miccoli spende il fallo da ammonizione, trattenuta evidente su Ciccone

90' quattro minuti di recupero

89' angolo per il Vado, traiettoria di Ciccone ad uscire, la difesa genovese ha nuovamente la meglio

88' fuori Pisanu nel Vado, entra Alluci

86' che occasione clamorosa per il Ligorna! Pasticcio dei padroni di casa nel ripulire il pallone, Vassallo tutto solo davanti a Bellocci mette in mezzo a cercare A. Rosa invece di calciare, recupera Gulinelli che spazza la sfera

85' risponde il Ligorna, fuori un super Pastore, dentro Vassallo

84' spazio a Bonotto in casa rossoblu, esce Stampi

82' si va da una parte all'altra senza sosta, Ciccone mette in mezzo due palloni rispediti fuori dall'area dalla retroguardia genovese, il successivo traversone di Gulinelli viene spostato dal vento terminando la sua corsa di poco sopra l'incrocio

80' A. Rosa di forza ad anticipare il diretto marcatore, diagonale dal vertice dell'area piccola che si perde a lato, il Ligorna non molla di un centimetro e sembra non volersi accontentare del pari nonostante il +1 in classifica

79' occasione Vado! Apertura di Ciccone per F. Rosa, destro a giro deviato che si perde di un nulla sul fondo, partita apertissima in questo finale

76' rischia il Vado quando perde palla a centrocampo, il Ligorna con un paio di passaggi si ritrova al limite, destro potente di Rosa deviato in angolo dalla testa di Bondioli

75' spunto di Vita sulla sinistra, traversone morbido che Ciccone impatta in precario equilibrio col destro, comodo l'intervento di Rodriguez al centro dei pali

74' e risponde di nuovo il Ligorna! Cross arretrato di Tiana, Carlini si coordina dal limite col destro costringendo Bellocci alla deviazione in tuffo

73' si accende la partita! Azione avvolgente del Vado, intuizione nello stretto di Ciccone a liberare Stampi, sinistro violento che sfiora letteralmente la traversa

71' battuta ad uscire di Pastore, torre di Scannapieco e incornata di Dellepiane che non riesce a dare forza al pallone, Bellocci lo blocca in sicurezza

70' soffre il Vado sulle corsie laterali, Tiana subisce fallo da F. Rosa, batterà una sorta di corner corto la formazione di Pastorino

68' lento Pisanu in mezzo al campo, ruba palla A. Rosa che lancia in profondità Vuthaj, diagonale insidioso che Bellocci allunga in corner con la punta dei guantoni

66' Vita per Raffini, secondo cambio operato da Sesia

65' sono 1.180 gli spettatori presenti al "Chittolina", dato record per la società rossoblu

61' arriva la prima novità anche in casa Ligorna: spazio ad A. Rosa, esce Busto

60' Vado dritto in verticale, Ciccone imbuca per Alfiero che si decentra rispetto alla porta, Costantino chiude e mette in angolo. Nel frattempo ammonito Sesia per proteste

57' Sesia inserisce F. Rosa al posto di Cecchinato, primo cambio del match

56' fa paura il Ligorna quando riparte, Carlini se ne va a sinistra e mette in mezzo per Vuthaj, Saltarelli in scivolata evita guai peggiori concedendo angolo ai genovesi

55' grande intervento difensivo di Stampi su Busto, che si era apparecchiato il pallone sul sinistro per andare alla conclusione in diagonale, sul contropiede rossoblu fischia fallo in attacco il direttore di gara

54' vento sempre più intenso al "Chittolina", specie sui palloni alti non è facile leggere le traiettorie

53' sassata di Busto che riesce a tenere basso il pallone, il suo destro sibila alla destra di Bellocci

52' ripartenza fulminea di Pastore, tunnel su Pisanu e Saltarelli da dietro spinge a due mani il numero sette biancoblu, inevitabile l'ammonizione per il difensore del Vado, punizione dal vertice a favore del Ligorna

51' cross dalla destra di Stampi, Raffini in area viene strattonato da un avversario, proteste della panchina di casa, per il direttore di gara è tutto regolare

49' rossoblu a favore di vento in questa ripresa, dalla panchina Sesia chiede subito ritmo e intensità ai suoi

47' partenza sprint del Vado, Abonckelet raccoglie al limite dopo un rimpallo, botta violenta respinta in scivolata da un difensore genovese, l'azione prosegue con il traversone di Gulinelli leggermente lungo per la testa di Alfiero

Si ricomincia senza sostituzioni

SECONDO TEMPO

Si chiude il primo tempo al "Chittolina", 0-0 tra Vado e Ligorna, tra poco il racconto della ripresa

43' sinistro respinto dalla barriera, era una posizione più adatta a un piede destro

42' Pisanu in verticale per Raffini che fa da sponda all'inserimento di Cecchinato, steso da dietro da Dellepiane, punizione dal limite per il Vado, sul pallone Ciccone

37' il pubblico di fede vadese inizia a non gradire alcune scelte del signor Ammannati della sezione di Firenze, gara che resta sempre molto fisica con duelli a tutto campo

35' punizione dalla trequarti di Pastore, traiettoria calibrata malissimo e sfera dritta sul fondo

32' strappo di Ciccone sulla destra, cross in mezzo per la girata di Abonckelet che esalta i riflessi di Rodriguez, bravo a salvare la propria porta, pericolosissimo il Vado

29' questa volta è Pisanu ad andare in pressione alta su Miccoli, Alfiero si libera al limite ma il suo destro si impenna sopra la traversa, squillo rossoblu alla mezz'ora

28' terzo fuorigioco fischiato a Vuthaj, pericolo costante per la difesa di casa

26' è onnipresente la formazione biancoblu, non riesce a ragionare in fase di possesso il Vado, molto impreciso a livello tecnico

24' ancora in avanti i genovesi, azione manovrata conclusa dal sinistro masticato di Dellepiane, Bellocci controlla a terra senza problemi

20' nel complesso meglio il Ligorna in questi primi venti minuti, la squadra di Pastorino sembra più brillante e propositiva, i rossoblu aspettano e si accendono solo a fiammate

19' strappo di Saltarelli che si fa cinquanta metri palla al piede, appoggio al limite per Abonckelet che invece di calciare a botta sicura appoggia a destra per un compagno che non c'è, rumoreggia il "Chittolina"

17' ammonito Cecchinato, intervento in ritardo su Piredda, punizione calciata da Busto che si perde direttamente sul fondo

16' IL PALO DI VUTHAJ! Brutta palla in orizzontale da parte di Ciccone, l'attaccante ex Novara recupera sulla trequarti e lascia partire un mancino di rara potenza e precisione che si stampa sul montante, Ligorna vicinissimo al vantaggio

13' tanto agonismo in campo, squadre che non si risparmiano fin da queste prime battute di gara

9' si fa sentire parecchio il vento all'interno del campo, in questo primo tempo è la formazione di Pastorino ad essere avvantaggiata dalle folate che soffiano sul rettangolo verde

5' traversone di Carlini per la testa di Pastore, tutto solo al limite dell'area piccola, c'è però posizione di fuorigioco del numero sette del Ligorna, oggi in tenuta completamente gialla

3' Sesia e Pastorino non si discostano dal classico 3-5-2 di partenza: rossoblu senza Arras, giocano Raffini e Alfiero davanti con Abonckelet rispolverato a centrocampo dal primo minuto, novità Cecchinato a sinistra. Genovesi senza Sabbione squalificato, Busto e Vuthaj compongono il tandem d'attacco

1' inizia Vado-Ligorna! Pubblico delle grandi occasioni, gremite entrambe le gradinate con ben quattro pullman arrivati da Genova

PRIMO TEMPO

Formazioni :

VADO (3-5-2): Bellocci; Gulinelli, Bondioli, Saltarelli; Stampi, Ciccone, Pisanu, Abonckelet, Cecchinato; Alfiero, Raffini. A disposizione : Gattuso, Vita, Lazzarini, De Rinaldis, Sacco, Bonotto, Alluci, F. Rosa, Giacchino. Allenatore : Sesia

LIGORNA (3-5-2): Rodriguez; Dellepiane, Scannapieco, Costantino; Tiana, Pastore, Miccoli, Piredda, Carlini; Busto, Vuthaj. A disposizione : Corci, Vassallo, A. Rosa, Vernetti, Vitali, Lurani, Tarducci, Pallavicini, Di Masi. Allenatore : Conti (Pastorino squalificato)

Arbitro: Ammannati di Firenze - Assistenti: Darwish di Milano e Calce di Cassino