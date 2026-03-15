Calcio. Serie D, tutto invariato in vetta: Vado e Ligorna non si risparmiano, ma lo scontro al vertice finisce senza reti

VADO - LIGORNA 0-0
FINISCE QUI! TUTTO INVARIATO IN VETTA! VADO E LIGORNA CI PROVANO CON QUALITÀ E CARATTERE, MA AL "CHITTOLINA" TERMINA 0-0
95' ALFIERO SI DIVORA IL GOL PARTITA! Lazzarini in verticale libera l'attaccante ex Pavia che solo davanti a Rodriguez mastica il destro consegnando di fatto il pallone al portiere biancoblu, incredula la panchina del Vado
93' dentro allora Pallavicini per l'esterno genovese, nel Vado c'è Lazzarini a sostituire il numero cinque di casa, si giocherà probabilmente fino al 95'
92' crampi per Carlini e Saltarelli, squadre esauste dopo una partita giocata su ritmi altissimi
91' Miccoli spende il fallo da ammonizione, trattenuta evidente su Ciccone
90' quattro minuti di recupero
89' angolo per il Vado, traiettoria di Ciccone ad uscire, la difesa genovese ha nuovamente la meglio
88' fuori Pisanu nel Vado, entra Alluci
86' che occasione clamorosa per il Ligorna! Pasticcio dei padroni di casa nel ripulire il pallone, Vassallo tutto solo davanti a Bellocci mette in mezzo a cercare A. Rosa invece di calciare, recupera Gulinelli che spazza la sfera
85' risponde il Ligorna, fuori un super Pastore, dentro Vassallo
84' spazio a Bonotto in casa rossoblu, esce Stampi
82' si va da una parte all'altra senza sosta, Ciccone mette in mezzo due palloni rispediti fuori dall'area dalla retroguardia genovese, il successivo traversone di Gulinelli viene spostato dal vento terminando la sua corsa di poco sopra l'incrocio
80' A. Rosa di forza ad anticipare il diretto marcatore, diagonale dal vertice dell'area piccola che si perde a lato, il Ligorna non molla di un centimetro e sembra non volersi accontentare del pari nonostante il +1 in classifica
79' occasione Vado! Apertura di Ciccone per F. Rosa, destro a giro deviato che si perde di un nulla sul fondo, partita apertissima in questo finale
76' rischia il Vado quando perde palla a centrocampo, il Ligorna con un paio di passaggi si ritrova al limite, destro potente di Rosa deviato in angolo dalla testa di Bondioli
75' spunto di Vita sulla sinistra, traversone morbido che Ciccone impatta in precario equilibrio col destro, comodo l'intervento di Rodriguez al centro dei pali
74' e risponde di nuovo il Ligorna! Cross arretrato di Tiana, Carlini si coordina dal limite col destro costringendo Bellocci alla deviazione in tuffo
73' si accende la partita! Azione avvolgente del Vado, intuizione nello stretto di Ciccone a liberare Stampi, sinistro violento che sfiora letteralmente la traversa
71' battuta ad uscire di Pastore, torre di Scannapieco e incornata di Dellepiane che non riesce a dare forza al pallone, Bellocci lo blocca in sicurezza
70' soffre il Vado sulle corsie laterali, Tiana subisce fallo da F. Rosa, batterà una sorta di corner corto la formazione di Pastorino
68' lento Pisanu in mezzo al campo, ruba palla A. Rosa che lancia in profondità Vuthaj, diagonale insidioso che Bellocci allunga in corner con la punta dei guantoni
66' Vita per Raffini, secondo cambio operato da Sesia
65' sono 1.180 gli spettatori presenti al "Chittolina", dato record per la società rossoblu
61' arriva la prima novità anche in casa Ligorna: spazio ad A. Rosa, esce Busto
60' Vado dritto in verticale, Ciccone imbuca per Alfiero che si decentra rispetto alla porta, Costantino chiude e mette in angolo. Nel frattempo ammonito Sesia per proteste
57' Sesia inserisce F. Rosa al posto di Cecchinato, primo cambio del match
56' fa paura il Ligorna quando riparte, Carlini se ne va a sinistra e mette in mezzo per Vuthaj, Saltarelli in scivolata evita guai peggiori concedendo angolo ai genovesi
55' grande intervento difensivo di Stampi su Busto, che si era apparecchiato il pallone sul sinistro per andare alla conclusione in diagonale, sul contropiede rossoblu fischia fallo in attacco il direttore di gara
54' vento sempre più intenso al "Chittolina", specie sui palloni alti non è facile leggere le traiettorie
53' sassata di Busto che riesce a tenere basso il pallone, il suo destro sibila alla destra di Bellocci
52' ripartenza fulminea di Pastore, tunnel su Pisanu e Saltarelli da dietro spinge a due mani il numero sette biancoblu, inevitabile l'ammonizione per il difensore del Vado, punizione dal vertice a favore del Ligorna
51' cross dalla destra di Stampi, Raffini in area viene strattonato da un avversario, proteste della panchina di casa, per il direttore di gara è tutto regolare
49' rossoblu a favore di vento in questa ripresa, dalla panchina Sesia chiede subito ritmo e intensità ai suoi
47' partenza sprint del Vado, Abonckelet raccoglie al limite dopo un rimpallo, botta violenta respinta in scivolata da un difensore genovese, l'azione prosegue con il traversone di Gulinelli leggermente lungo per la testa di Alfiero
Si ricomincia senza sostituzioni
SECONDO TEMPO
Si chiude il primo tempo al "Chittolina", 0-0 tra Vado e Ligorna, tra poco il racconto della ripresa
43' sinistro respinto dalla barriera, era una posizione più adatta a un piede destro
42' Pisanu in verticale per Raffini che fa da sponda all'inserimento di Cecchinato, steso da dietro da Dellepiane, punizione dal limite per il Vado, sul pallone Ciccone
37' il pubblico di fede vadese inizia a non gradire alcune scelte del signor Ammannati della sezione di Firenze, gara che resta sempre molto fisica con duelli a tutto campo
35' punizione dalla trequarti di Pastore, traiettoria calibrata malissimo e sfera dritta sul fondo
32' strappo di Ciccone sulla destra, cross in mezzo per la girata di Abonckelet che esalta i riflessi di Rodriguez, bravo a salvare la propria porta, pericolosissimo il Vado
29' questa volta è Pisanu ad andare in pressione alta su Miccoli, Alfiero si libera al limite ma il suo destro si impenna sopra la traversa, squillo rossoblu alla mezz'ora
28' terzo fuorigioco fischiato a Vuthaj, pericolo costante per la difesa di casa
26' è onnipresente la formazione biancoblu, non riesce a ragionare in fase di possesso il Vado, molto impreciso a livello tecnico
24' ancora in avanti i genovesi, azione manovrata conclusa dal sinistro masticato di Dellepiane, Bellocci controlla a terra senza problemi
20' nel complesso meglio il Ligorna in questi primi venti minuti, la squadra di Pastorino sembra più brillante e propositiva, i rossoblu aspettano e si accendono solo a fiammate
19' strappo di Saltarelli che si fa cinquanta metri palla al piede, appoggio al limite per Abonckelet che invece di calciare a botta sicura appoggia a destra per un compagno che non c'è, rumoreggia il "Chittolina"
17' ammonito Cecchinato, intervento in ritardo su Piredda, punizione calciata da Busto che si perde direttamente sul fondo
16' IL PALO DI VUTHAJ! Brutta palla in orizzontale da parte di Ciccone, l'attaccante ex Novara recupera sulla trequarti e lascia partire un mancino di rara potenza e precisione che si stampa sul montante, Ligorna vicinissimo al vantaggio
13' tanto agonismo in campo, squadre che non si risparmiano fin da queste prime battute di gara
9' si fa sentire parecchio il vento all'interno del campo, in questo primo tempo è la formazione di Pastorino ad essere avvantaggiata dalle folate che soffiano sul rettangolo verde
5' traversone di Carlini per la testa di Pastore, tutto solo al limite dell'area piccola, c'è però posizione di fuorigioco del numero sette del Ligorna, oggi in tenuta completamente gialla
3' Sesia e Pastorino non si discostano dal classico 3-5-2 di partenza: rossoblu senza Arras, giocano Raffini e Alfiero davanti con Abonckelet rispolverato a centrocampo dal primo minuto, novità Cecchinato a sinistra. Genovesi senza Sabbione squalificato, Busto e Vuthaj compongono il tandem d'attacco
1' inizia Vado-Ligorna! Pubblico delle grandi occasioni, gremite entrambe le gradinate con ben quattro pullman arrivati da Genova
PRIMO TEMPO
Formazioni:
VADO (3-5-2): Bellocci; Gulinelli, Bondioli, Saltarelli; Stampi, Ciccone, Pisanu, Abonckelet, Cecchinato; Alfiero, Raffini. A disposizione: Gattuso, Vita, Lazzarini, De Rinaldis, Sacco, Bonotto, Alluci, F. Rosa, Giacchino. Allenatore: Sesia
LIGORNA (3-5-2): Rodriguez; Dellepiane, Scannapieco, Costantino; Tiana, Pastore, Miccoli, Piredda, Carlini; Busto, Vuthaj. A disposizione: Corci, Vassallo, A. Rosa, Vernetti, Vitali, Lurani, Tarducci, Pallavicini, Di Masi. Allenatore: Conti (Pastorino squalificato)
Arbitro: Ammannati di Firenze - Assistenti: Darwish di Milano e Calce di Cassino