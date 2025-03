Pallanuoto, ruggito della Rari: Brescia ko 10-6, biancorossi in finale di Coppa Italia

La Rari Nantes Savona è in finale di Coppa Italia. La squadra di Alberto Angelini ha avuto la meglio su Brescia, seconda forza del campionato alle spalle della Pro Recco e davanti ai biancorossi, per 10-6 nella prima semifinale della Final 8 della coppa nazionale in corso a Napoli.

Grandi giocate in attacco e in difesa, ma anche scintille e nervosismo. Il match tra biancorossi e lombardi alla "Scandone" di Napoli è stato un concentrato di emozioni. La Rari ha approcciato la sfida nel migliore dei modi, chiudendo il primo tempo avanti 3-1 grazie a una tripletta di Erdelyi, due volte a segno in superiorità numerica. Brescia ha trovato l’unico gol della frazione con Irving su rigore, complice anche un Nicosia in stato di grazia tra i pali.

Nel secondo periodo, Figlioli ha sbloccato le marcature su rigore, ma Brescia ha risposto con Balzarini, bravo a sfruttare l’uomo in più. Se Nicosia ha brillato per i liguri, il giovane portiere bresciano Baggi Necchi non è stato da meno, confermando perché sia già nel giro del Settebello. La Rari ha però mantenuto il controllo, allungando con Gullotta e chiudendo il tempo con una difesa impeccabile. Prima dell’intervallo lungo, Rocchi ha messo la firma sul 6-2.

Il terzo quarto si è aperto con il tentativo di rimonta di Brescia, che si è riportato a -2 grazie alle reti di Balzarini e Irving, entrambe in superiorità numerica. A 5'47'' dalla sirena, Balzarini ha dovuto lasciare la vasca per limite di falli, commettendo due infrazioni in rapida successione e concedendo un rigore che Figlioli ha trasformato con potenza e precisione, riportando Savona sul +3. Ancora Figlioli, sempre su rigore (fallo dell’ex Alesiani), ha spinto i biancorossi a +4.

A 2'54'', il match si è acceso ulteriormente con un acceso confronto tra Patchaliev e Gianazza, entrambi espulsi per reciproche scorrettezze. Il nervosismo ha continuato a farsi sentire, portando alle espulsioni di Rizzo e Alesiani. Una volta ristabilita la calma, Savona ha colpito ancora con Merkulov, chiudendo il terzo tempo avanti 9-4 in vista degli ultimi otto minuti.

Nel quarto e ultimo tempo le reti di Vavic per Savona e di Faraglia e Dolce per Brescia hanno fissato il punteggio sul definitivo 10-6 per la squadra di Angelini.

"È andata avanti la squadra migliore, quella che oggi è più forte. ci hanno messo sotto fisicamente" il commento del tecnico bresciano Bovo a fine gara ai microfoni di RaiSport.

In casa Rari a parlare è stato invece capitan Rizzo: "Per noi oltre a essere una semifinale di Coppa Italia era una partita che ci doveva dare delle indicazioni - le parole del numero 6 savonese - Ieri eravamo un pochino troppo sulle braccia, ma questa per motivazioni, importanza, forza dell'avversario, è stata ovviamente un'altra cosa e siamo contenti del risultato. È stata una partita muscolare e di ritmo, ma corretta e siamo contenti di essere stati pronti anche sotto questo aspetto. L'appetito vien mangiando? Chi viene qua ovviamente cerca di arrivare fino in fondo, le motivazioni vengono da sole. Siamo riusciti ad arrivare alla prima finale stagionale, siamo pronti, vediamo".

Nell'ultimo atto della coppa nazionale, il derby con il Recco: appuntamento domani, domenica 16 marzo, alle 16.30 in diretta streaming su RaiPlay.