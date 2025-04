Varazze, prende il via la presentazione dei corsi di formazione professionale per sommelier

Tutto pronto per la partenza dei corsi di formazione professionale per sommelier da parte della Federazione Italiana Sommelier Albergator e Ristoratori (FISAR) di Varazze.

La Delegazione Fisar di Varazze avvia la la presentazione in dettaglio dei corsi, della loro struttura, il costo, i luoghi in cui verranno tenuti, tra Varazze e la Val Bormida, oltre alle gite enoturistiche, le iniziative, le numerose degustazioni con incontri divulgativi e formativi anche attraverso i tanti locali associati con tutti i vantaggi per i soci.

I corsi si compongono di tre livelli: il primo comprende 13 lezioni, tecniche di servizio, la degustazione dei vini, gli aromi e profumi, Enologia, la vinificazione, la spumantizzazione, i distillati le birre e la visita in cantina e tanto altro per preparare al secondo livello che prevede 14 lezioni con l'esplorazione completa delle Enografia Italiana, Francese, Europea e Mondiale, un vero e proprio viaggio nel mondo enologico.

Il terzo livello comprende 12 Lezioni , dove viene messa in pratica l'esperienza maturata nei primi due livelli con il corretto abbinamento del cibo con il vino.

"Ogni sera una monografia su una portata, i primi, le carni, il pesce i salumi , funghi e verdure, tutte serate dedicate alla scoperta di un elemento della nostra tavola, del corretto abbinamento e del perchè si abbina un certo vino ad una certa portata. Ad ogni lezione saranno serviti dai nostri sommelier 3 vini identificativi della serata. Uno splendido modo per conoscerci e parlare della passione che ci accomuna" dicono da Fisar Varazze.

Vengono organizzati inoltre per i soci e non masterclass e degustazioni come per citarne alcune recenti con il consorzio Franciacorta, il Consorzio del Chianti, Champagne e Valpolicella. I sommelier che hanno concluso il percorso partecipano alle lezioni didattiche a scopo dimostrativo sulle operazioni di servizio e mescita, a manifestazioni regionali come Slow Fish, o nazionali come il Vinitaly. La delegazione organizza anche corsi formativi di perfezionamento sul servizio o per diventare direttori di corso e relatori, oltre al supporto per i corsi HACCP per essere in regola con le normative vigenti in ambito di somministrazione. Tanti vantaggi per i soci con sconti per tutte le iniziative locali e nazionali, anche nei locali associati.

La FISAR – Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori – fondata nel 1972 in Toscana, è una delle voci autonome e più autorevoli del mondo del vino italiano. È presente, in modo capillare, sul territorio attraverso una fitta rete di oltre 72 Delegazioni autonome, che raccolgono oltre 12.000 associati. Da quasi 50 anni propone ai propri Soci un percorso di formazione completo e una serie di eventi, nazionali e locali, che riguardano tutti gli aspetti e i settori del mondo vino, dalla produzione alla degustazione, dal servizio all’abbinamento con il cibo. Oltre ovviamente a promuovere un consumo consapevole e responsabile del vino, valorizzando il territorio ed il lavoro che ne consente la diffusione.

La delegazione di Varazze è una realtà radicata nel territorio con oltre 150 soci all'attivo e la squadra di sommelier che partecipa ai principali eventi regionali e nazionali.

"Diventare sommelier è imparare ad ascoltare ed ascoltarsi, è saper raccontare il vino, è far parte di un gruppo unito, appassionato e curioso" dicono dalla Fisar Varazze.

Per informazioni si può contattare il 3400739197 e 3394253206 e scrivere all'indirizzo mail segretario.varazze@fisar.com.