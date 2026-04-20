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Calcio | 20 aprile 2026, 17:19

Calcio | Tutti gli scatti di Vado - Cairese, i rossoblu vincono 2-0 il derby (FOTOGALLERY)

A segno Ciccone e Raffini. Le immagini di Gabriele Siri

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