"4XBaseball": l'Italia strapazza l'Argentina in finale e si aggiudica il torneo [FOTO e VIDEO]

Cala il sipario sulla prima edizione del Torneo internazionale “4XBaseball”- Memorial Michele Rosso.

Un’avventura partita domenica 29 marzo con la cerimonia di inaugurazione e proseguita per una settimana con le partite, disputate a Mondovì e Torino, tra le selezioni U18 di Italia, Argentina e Francia.

Venerdì 3 aprile l’epilogo, con il trionfo dell’Italia nella finale con l’Argentina sul campo del JFK Mondovì in località Passionisti e le successive premiazioni.

Gli azzurri, partiti in sordina ad inizio competizione, hanno chiuso alla grande, imponendosi per 20-8 nell’ultimo atto.

ITALIA-ARGENTINA 20-8

La sfida è equilibrata nelle sue fasi inziali: al quarto inning il punteggio è di 4-4. Entrambe le squadre sono ancora alla ricerca della migliore condizione e l’Argentina si porta avanti nella quinta ripresa: 4-8. Nel sesto inning il capolavoro dei ragazzi di Guglielo Trinci che chiudono i giochi per manifesta superiorità. Manifestazione in crescendo per l’Italia, che lascia buone sensazioni in vista del prossimo Europeo.

Italia: Lomi, Rizzi, Resca, Prizzon, Bighignoli, Viani, Destro, Ruberto, Bissa

Argentina: Gutierrez, Galindo, Villasanti, Bruno, Baldovi, Arguinchona, Garcia, Abarca, Anselmi

A fine gara ha avuto luogo la cerimonia di premiazione. Presenti, oltre a Enrico Rosso e Stefano Gazzola (direttore sportivo e presidente del JFK Mondovì), il vicepresidente FIBS Pierluigi Bissa e la consigliera Sabrina Olivero.

Le dichiarazioni al termine della partita tra Italia e Argentina (GUARDA IL VIDEO)

Una nuova occasione, naturalmente, per salutare gli ospiti d’onore dell’evento: Luis Sojo e Omar Vizquel, ex stelle della Major League che hanno impreziosito la kermesse monregalese, un grande evento sportivo che ha saputo anche dare voce all’inclusività e alla solidarietà.

L’intera iniziativa si è svolta con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.