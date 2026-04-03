"Sport significa inclusività": al "4XBaseball" scendono in campo le associazioni AIBXC e Dr-Agon [FOTO e VIDEO]

Il Torneo “4xBaseball” - Memorial Michele Rosso ha voluto inserire tra i suoi temi centrali il concetto di sport come occasione di inclusività, attraverso una serie di iniziative mirate.

Sono state coinvolte l'Associazione Italiana Baseball Giocato da Ciechi (AIBXC), realtà che unisce agonismo e impatto sociale, promuovendo regole unificate e passione condivisa per un baseball senza barriere e l'Associazione Dr-Agon, nata da quattro anni di esperienza e di collaborazione tra la Asd Grizzly di Torino e la Neuropsichiatria Infantile dell'ASL città di Torino, per promuovere la pratica sportiva del baseball all'interno di un percorso educativo psicosociale e di integrazione.

Nel pomeriggio di mercoledì 2 aprile i bambini e le bambine dell’Associazione Dr-Agon si sono cimentati nel gioco del baseball sul campo adiacante all’impianto di via Passo Buole a Torino, di fronte a volontari e genitori. Tra corse e risate hanno trascorso una giornata all’insegna del divertimento e dello sport, mettendo sul “diamante” un impegno degno di piccoli grandi campioni. A seguirli Isabella Dalbesio, nella doppia veste di coordinatrice dell’area sportiva Dr-Agon e presidente FIBS Piemonte e la dottoressa Raffaella Fiorella, neuropsiachiatra infantile presso l’Asl Città di Torino.

(Isabella Dalbesio con i ragazzi dell'Associazione Dr-Agon)

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Il giorno successivo, giovedì 3, presso la struttura del JFK Mondovì, sono scesi in campo i ragazzi dell’AIBXC, poco prima della partita tra Argentina e Francia. Hanno offerto al pubblico una dimostrazione della loro attività, anche apprezzata dagli stessi giocatori sudamericani e transalpini, poi coinvolti in alcune azioni di gioco. Ad accompagnarli il coach della Nazionale Italiana Baseball per Ciechi Francesco Volo, la presidente dell’AIBXC Eva Trevisan ed il vicepresidente (nonchè affermato giocatore) Giorgio Napoli.

L'intera iniziativa si svolge col sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

(Eva Trevisan e Giorgio Napoli con Enrico Rosso)

(Francesco Volo)

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