Calcio. Albissole, ora è ufficiale: il nuovo tecnico è Cristian Cattardico, Ghirardelli sarà il preparatore dei portieri

Era attesa nel fine settimana e poco fa è arrivata puntuale la conferma dell'arrivo di mister Cattardico alla guida dell'Albissole.

"La società Albissole 1909 - si legge nella nota - è lieta di annunciare che mister Cristian Cattardico sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra per la stagione sportiva 2025/2026.

Cattardico arriva dopo due ottime stagioni alla guida del San Francesco Loano, con cui ha conquistato un campionato di Promozione e ha disputato un’ottima annata in Eccellenza. In passato ha già allenato l’Alassio (Eccellenza), la Pro Savona (Prima Categoria) e il Bragno (Promozione). È stato premiato come Miglior Mister 2023/2024.

Ad affiancarlo nel nuovo progetto ci sarà mister Ghirardelli, che ricoprirà il ruolo di Preparatore dei portieri. Ghilardelli è già stato parte dello staff tecnico ceramista insieme a Luca Monteforte e Fabio Fossati.

Per entrambi parlano i risultati eccellenti ottenuti sia da giocatori sia da allenatori nel corso delle rispettive carriere.

La Società e tutto il Direttivo augurano ai Mister un buon lavoro".