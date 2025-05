Triathlon Universitario e Paratriathlon, alla Marina di Loano assegnati i titoli nazionali

Una grande giornata di sport ha incoronato Davide Menichelli (Unicusano - K3 Cremona) e Claudia Carmela Paladini (CUS Padova - K3 Cremona) nuovi Campioni Nazionali Universitari di Triathlon per la stagione 2025. I due atleti si sono imposti nella spettacolare cornice della Marina di Loano, dove lo scorso fine settimana si è disputata la quarta edizione dei Campionati Nazionali Universitari di Triathlon, riconosciuti dalla Federazione Italiana dello Sport Universitario (FederCUSI).

Menichelli ha tagliato il traguardo davanti a Simeone Romano (CUS Torino - Cuneo 1198 Mentercorpo) e Kiril Polikarpenko (CUS Torino - 707), mentre Paladini ha preceduto Giada Stegani (CUS Padova - Leosport) e Noemi Bogiatto (CUS Torino - Cuneo 1198 Mentecorpo), dominando la gara femminile.

In gara 116 atleti (79 uomini e 37 donne) provenienti da 23 Centri Sportivi Universitari. La competizione, su distanza sprint (750 m nuoto, 19,5 km bici e 5 km corsa), ha rappresentato il culmine di un intenso weekend sportivo, che ha coinvolto anche giovani, giovanissimi e paratriatleti.

Il CUS Torino si è imposto nella classifica generale per università con 2835 punti, seguito dal CUS Padova (2115) e dal CUS Milano (1993). A completare la top five: CUS Roma (649) e CUS Brescia (647). Nella top ten anche CUS Pisa (646), CUS Pavia (457), CUS Bologna (367), CUS UNIVPM Ancona (366) e CUS Parma (247).

La Marina di Loano ha ospitato per il terzo anno consecutivo anche il Campionato Italiano di Paratriathlon, aperto sabato 17 maggio con le categorie giovanili e proseguito domenica con i 36 paratriatleti in gara nelle varie classi (PTWC, PTM, PTS, PTVI), lungo lo stesso tracciato sprint degli universitari.

Tra i vincitori del Paratriathlon :

Uomini – Niccolò Basso (PTM1), Pietro Lorenzo Fiana (PTM2), Gianluca Valori (PTS2), Giovanni Sciaccaluga (PTS3), Michele Pasquazzo (PTS4), Luca Panciroli (PTS5), Emanuele Bersini (PTVI B1), Manuel Lama (PTVI B2/B3), Giovanni Achenza (PTWC H1), Ivan Territo (PTWC H2).

Donne – Myrta Pace (PTM1), Martina Abaterusso (PTS2), Ilenia Colanero (PTS3), Serena Banzato (PTS4), Azzurra Carancini (PTS5), Ilaria Brugnoli (PTVI B1).

Il weekend sportivo, che ha visto complessivamente la partecipazione di oltre 900 atleti, ha anche celebrato il recente successo delle azzurre Francesca Tarantello e Silvia Visaggi (Valdigne Triathlon), medagliate a Yokohama nella World Triathlon Para Series nella categoria PTS2.

Grande la soddisfazione degli organizzatori: "Desidero rivolgere un sentito ringraziamento per la preziosa e concreta collaborazione che ci ha permesso di crescere in modo significativo. Un grazie speciale va all’Amministrazione comunale e agli Uffici, alla Polizia Locale, alla Marina di Loano, alla Capitaneria di Porto, all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Croce Rossa di Loano – ha dichiarato Massimiliano Gattuso, presidente del Doria Nuoto Loano 2000 – Un sincero ringraziamento anche all’associazione Vecchia Loano, all’ASD Maremontana e al gruppo Alpini per il loro costante supporto, così come agli studenti dell’Istituto Falcone di Loano che, in occasione della prova di paratriathlon, hanno svolto con grande impegno il ruolo di handler (persone autorizzate ad assistere i paratriatleti, ndr). Infine, un grazie di cuore alla Federazione Italiana Triathlon, sia a livello nazionale che al Comitato regionale Liguria, oltre che al consiglio direttivo, allo staff e a tutti i volontari del Doria Nuoto, il cui contributo è stato fondamentale per il successo delle nostre attività".