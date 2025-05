Calcio. Edoardo Capra alza la voce sui social: "Non ho accordi con altre squadre, dentro il Vado lotte di potere"

I tam tam sul futuro di Edoardo Capra si sono fatti particolarmente vivaci dopo la rottura con il Vado.

Le voci principali vedono il futuro dell'attaccante finalese al Celle Varazze, oppure al Derthona nel caso dovesse essere confermato l'arrivo in panchina di Pietro Buttu.

Al momento, però, il diretto interessato ha smentito ogni tipo di accordo, attraverso un post sui propro profili social.

"Non ho accordi con nessuna altra squadra della zona, la mia conoscenza diretta con diversi dirigenti, allenatori e calciatori di altre squadre non implica un imminente accordo sportivo per la prossima stagione. Al momento sono un tesserato del Vado regolarmente sotto contratto e fino a quando sarò un tesserato della mia gloriosa società non è mia intenzione accordarmi con nessun altro.

Dispiace leggere che alcune fonti interne continuino spedite nella loro opera di "de-Vadedizzazione", rilasciando informazioni sui miei impegni personali e cercando così di mettermi in cattiva luce facendomi passare per ciò che non sono, i miei impegni personali nelle giornate scorse erano stati comunicati circa un mese fa, ben prima quindi della mia intervista dell'11 Maggio.

Dispiace constatare ulteriormente, per chi come me ha passato 7 anni della propria vita coi colori rossoblù addosso, che il bene del Vado continui a venire in secondo luogo a discapito di lotte meschine di potere interno per affermare la propria posizione".