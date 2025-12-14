Calcio, Promozione. Solo tre partite in terra savonese dopo l'annullamento di Bragno - Savona

Programma ridotto per la quattordicesima giornata del campionato di Promozione, dopo l'annullamento di Bragno - Savona.

Come raccontato durante la settimana, i valbormidesi hanno infatti deciso di rinunciare all'incontro, dopo l'improvvisa crisi che ha coinvolto il sodalizio biancoblu.

Nel corso della prossima settimana il giudice sportivo assegnerà la vittoria a tavolino agli Striscioni.

Toccherà alle altri rivali per i primi posti rispondere sul campo. La capolista Praese giocherà in casa contro la Sampierdarenese, mentre a una manciata di chilometri di distanza il Serra Riccò ospiterà l'Albissole.

Rientrando nei confini savonesi stuzzica il confronto tra Finale e Sestrese, e il match del Ruffinengo tra Legino e Pontelungo.

Profuma di derby, infine, la gara tra Ceriale e Baia Alassio Auxilium: al Merlo sono in arrivo novanta minuti dall'esito incerto, dato che entrambe le squadre stanno attraversando un ottimo momento.