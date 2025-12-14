Calcio, Seconda Categoria. La sosta si avvicina, il programma nei gironi A e B

GIRONE A
Tutti in campo dopo il pareggio di ieri sera tra Albingaunia Under 21 e Golfodianese B.
Le due savonesi, Borghetto e Villanovese, giocheranno entrambe in casa alle 14:30, contro l’Argentina e il Riva Ligure.
Le altre partite si disputeranno tutte in territorio imperiese: San Bartolomeo Cervo - Camporosso Under 21, Sanremo 2000 - Oneglia Under 21 e Real Santo Stefano - Vallecrosia.
GIRONE B
Penultima gara del girone di andata. Tiene banco la lotta in vetta con Murialdo - Sassello e il confronto tra Nolese e Mallare al Mazzucco.
Bardineto - Spotornese e Plodio - Rocchettese completeranno il quadro in terra valligiana.
Tutte queste partite si disputeranno alle 14:30, insieme a Priamar - Pallare. Chiuderà il quadro il posticipo delle 17:30 tra Giusvalla e Carcarese Under 21.