Calcio, Prima Categoria A. Giornata chiave nella zona alta con Golfo - Virtus: Dego e Albingaunia spettatrici interessate

Risulta sempre particolarmente complesso lanciarsi in pronostici nel girone A di Prima Categoria, complice l’equilibrio che sta caratterizzando il raggruppamento da inizio campionato.

L’unica “anomalia” è la Virtus Sanremese, salda in vetta. I matuziani avranno oggi pomeriggio l’opportunità di allungare ulteriormente il passo nello scontro diretto con la Golfodianese.

Tra le savonesi la prima inseguitrice è il Dego, con il confronto diretto delle 15:00 al "Rizzo", contro il Ventimiglia, che potrebbe valere per la squadra di Frumento addirittura l'aggancio al secondo posto.

Nell’area ponentina si disputeranno anche Ospedaletti - Cisano, Oneglia - Borghetto e Andora - Cengio, oltre al doppio match del Riva: Albingaunia - Bordighera (con i bianconeri rinforzati dall’arrivo di Cassata) e il posticipo San Filippo Neri - Camporosso

