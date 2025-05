Ginnastica artistica: più di 100 atleti domenica scorsa per il 2° trofeo 'Città di Sanremo' organizzata dalla 'Insieme Sanremo'

Sono scese in campo domenica scorsa le due società del territorio che svolgono i Campionati CSEN di Ginnastica Artistica. Più di 100 i ginnasti e le ginnaste, dai 4 ai 17 anni, che hanno gareggiato al 2º Trofeo Città di Sanremo. Gli atleti sono scesi in pedana per una gara completa su tutte le specialità della Ginnastica Artistica: corpo libero, trave, parallele, mini trampolino e volteggio per la Femminile; corpo libero, volteggio, mini trampolino e anelli per la Maschile.

La 'Insieme Sanremo' è la capofila delle attività liguri CSEN di Ginnastica Artistica e il Presidente ed il Vice Presidente dell’Associazione, Elisa Moscardi e Saverio Bonsignore, vogliono ringraziare per la riuscita dell’evento le istruttrici presenti in campo gara Grazia Donvito, Giulia Di Antonio, Marzia Riccardi e Angelica Stella e i giudici Matilde Filippi, Simona Viani, Sara Anfossi, Beatrice Filippi, Gaia Minervini, Daniela Balestra e Sonia Di Marcoberardino.

"Ringraziamo anche i genitori degli atleti che - dicono dalla società - anche in questa occasione, hanno aderito con entusiasmo alla manifestazione". L’associazione, dopo l’ultimo incontro a Genova in Federazione con la squadra agonistica in LD, si prepara per l’appuntamento più importante della stagione: le Finali Nazionali a Cesenatico nelle quali saranno impegnate le atlete dei gruppi Élite ed Agonistica.